Maradona è in arrivo su EA Sports FC 25, tre anni dopo essere stato rimosso dalla serie per una disputa legale

Diego Armando Maradona tra pochi giorni sarà disponibile su EA Sports FC 25, segnando un ritorno alla serie calcistica di Electronic Arts dopo tre anni di assenza a causa di una disputa legale che aveva costretto la compagnia a rimuovere il calciatore da FIFA 22.

L'arrivo di Maradona è in programma per il 14 febbraio, come annunciato da un messaggio su X del profilo ufficiale della serie che trovate qui sotto. Per il momento EA non ha condiviso altri dettagli, ma è probabile che il leggendario calciatore argentino entrerà a far parte dei top player di Ultimate Team sotto forma di carta Icona.