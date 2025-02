Una nuova gesture simile a Circle to Search arriva su iPhone tramite le app Google e Chrome

Google ha annunciato l'implementazione di nuove gesture di ricerca per Lens sulle app Chrome e Google per iPhone. Questa nuova funzionalità consente di cercare qualsiasi cosa sullo schermo semplicemente evidenziando l'elemento desiderato, senza dover fare uno screenshot o aprire una nuova scheda.

Le nuove gesture di Lens sono disponibili sia nell'app Google sia nel browser Chrome per iOS. Gli utenti possono accedere alla funzione aprendo il menu a tre punti all'interno delle app e selezionando "Cerca schermo con Google Lens". Una volta attivata la funzione, è possibile utilizzare qualsiasi gesto, come disegnare, evidenziare o toccare, per selezionare l'elemento da cercare.