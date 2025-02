L’iPhone 15 Pro riceverà Visual Intelligence con un aggiornamento iOS

La funzione, già disponibile sui nuovi iPhone 16, 16 Pro e 16e , permette di analizzare in tempo reale qualsiasi oggetto inquadrato con la fotocamera. Tuttavia, mentre la serie iPhone 16 integra un pulsante dedicato per attivare Visual Intelligence, gli iPhone 15 Pro dovranno affidarsi a scorciatoie tramite il tasto Azione o il Centro di Controllo.

Visual Intelligence è la risposta di Apple a Google Lens e consente di sfruttare l'intelligenza artificiale per riconoscere oggetti, estrarre informazioni e interagire con testi e immagini in modo intelligente. Tra le funzioni principali troviamo:

iOS 18.4 in arrivo: cosa aspettarsi?

Se confermato, questo aggiornamento ridurrà il divario tra l'iPhone 15 Pro e la nuova generazione di iPhone, offrendo agli utenti del modello 2023 un motivo in meno per passare all'iPhone 16. Gli utenti più impazienti potranno provare la funzione in anteprima tramite il programma Beta di iOS, anche se con il rischio di incorrere in bug e problemi di stabilità.

Con l'espansione di Apple Intelligence, l'azienda di Cupertino sta chiaramente puntando sull'intelligenza artificiale come elemento chiave per i suoi dispositivi. Visual Intelligence, insieme ad altre funzionalità basate sull'IA, rappresenta un'evoluzione significativa nel modo in cui gli utenti interagiscono con il proprio iPhone.