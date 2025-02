Twitch vi mette in punizione se barate nei giochi online, ma promette di pulirvi la fedina penale rapidamente

Twitch ha recentemente pubblicato un aggiornamento dei suoi termini di servizio , che delinea le modifiche al sistema di punizioni della piattaforma. In questo aggiornamento è stato confermato che le violazioni ora "scadono" e che meno grave è la violazione, più velocemente sparirà dalla cronologia dell'account. Le violazioni più gravi rimarranno sul vostro account per un massimo di due anni.

La spiegazione delle nuove regole di Twitch

Le nuove regole funzionano in questo modo. Ogni account inizia in "buona posizione" con zero violazioni. Se si viene sorpresi a imbrogliare in una partita, si riceve una sospensione di un giorno e il "crimine" sarà segnato sul proprio account per 90 giorni. Se si viene sorpresi a imbrogliare di nuovo, si riceve una sospensione di tre giorni e il conteggio dei 90 giorni riparte da zero. Se non siete recidivi, dopo tre mesi la vostra fedina penale online verrà ripulita.

Una spiegazione grafica delle nuove regole di Twitch

I bari nei videogiochi online sono un grosso problema e spesso gli sviluppatori devono lavorare con un team dedicato per creare sistemi di protezione efficaci (come il team RICOCHET di Call of Duty). Per Twitch, però, non pare essere un grosso problema.

Segnaliamo poi che Twitch ha introdotto un limite di 100 ore per i contenuti salvati: ecco cosa cambia per gli streamer.