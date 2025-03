Nintendo è finalmente intervenuta contro i giochi hentai spazzatura dell'eshop

Come notato dall'utente giapponese X Naruki, produttori come RedDeer.Games pubblicavano decine di edizioni dello stesso gioco, in modo tale da farli risaltare sugli altri nella sezione delle uscite recenti e renderli più facilmente trovabili da chi cerca "Deluxe Edition" e simili . Era abbastanza comico vedere questi puzzle game economici essere pubblicati nelle edizioni "Ultimate Edition", "Special Edition", "Definitive Edition", "Legendary Edition", "Director's Cut", "Game of the Year Edition", "Amazing Edition" ed "Epic Edition", ma così avveniva.

Se accedete frequentemente al Nintendo eShop , vi sarete accorti che spesso vengono consigliati dei giochi spazzatura a prezzi irrisori , coome Hentai Girls o Hentai Golf. Non è un caso che succedesse, visto che i produttori seguivano una tattica precisa per ingannare l'algoritmo del negozio e finire spesso tra i consigliati.

Nintendo colpisce duro

Il gioco Hentai Girls, ad esempio, aveva un totale di sedici edizioni. Fortunatamente Nintendo ha deciso di intervenire e dal 1° marzo c'è stato un giro di vite che ha portato alla rimozione della maggior parte delle edizioni finte dall'eShop. Badate, che non è stato censurato il gioco, ancora disponibile. Sono rimasti anche i DLC, acquistabili a parte. Tra i giochi colpiti ci sono Hentai Girls, Hentai Golf, Hentai World e Anime Girls.

Una giocatrice di Hentai Golf

Insomma, parliamo di un vero e proprio exploit dell'eShop, che pare essere stato chiuso. In realtà non ci sono comunicati in merito e a essere colpiti sono stati solo i giochi hentai, che probabilmente hanno attirato l'attenzione di Nintendo per via dei contenuti erotici. Titoli come AAA Clock, sempre di RedDeer.Games, hanno ancora una moltitudine di edizioni, quindi escludiamo che la ripulitura dei giochi hentai sia partita da una qualche presa di coscienza.