NVIDIA RTX 5070 Founders Edition: lancio rimandato, disponibile solo per i recensori

Tuttavia, la scheda non è stata annullata: le versioni personalizzate dei partner NVIDIA saranno regolarmente disponibili dal 5 marzo , e potete intanto leggere la nostra recensione sulla GPU . Resta però il dubbio sulle quantità effettive di stock, con alcune fonti che indicano una disponibilità inferiore alle aspettative.

NVIDIA ha comunicato ai recensori, con appena 2,5 ore di anticipo sul lancio, che la RTX 5070 Founders Edition non sarà acquistabile domani, come inizialmente previsto. La notizia è stata riportata da Andreas Schilling, confermando che il ritardo riguarda sia il mercato statunitense che tedesco, e presumibilmente interesserà anche altri paesi .

Parallelamente, AMD si prepara al lancio della Radeon RX 9070, previsto il giorno successivo. Secondo le informazioni disponibili, la disponibilità delle nuove GPU di AMD dovrebbe essere particolarmente buona, il che potrebbe rappresentare una valida alternativa per chi era in attesa della nuova scheda di NVIDIA.

Perché NVIDIA ha posticipato il lancio della Founders Edition?

NVIDIA non ha ancora chiarito il motivo dietro questo nuovo ritardo, ma il fatto che il posticipo sia stato annunciato poche ore prima del lancio suggerisce possibili problemi di produzione o logistica. Potrebbe trattarsi anche di una strategia per gestire meglio la distribuzione e garantire uno stock sufficiente a soddisfare la domanda, evitando un rapido esaurimento delle scorte al momento del rilascio.

Le GPU partner di AMD

Un'altra ipotesi potrebbe essere legata alle prestazioni della Radeon RX 9070, che potrebbe rappresentare un concorrente diretto. NVIDIA potrebbe aver deciso di aspettare per valutare la risposta del mercato prima di rilasciare ufficialmente la sua scheda proprietaria.

Al momento, NVIDIA ha indicato fine marzo come finestra di lancio per la RTX 5070 Founders Edition, senza specificare una data esatta. Gli utenti interessati dovranno quindi attendere qualche settimana in più rispetto ai modelli custom dei partner.