Crimson Desert avrà una demo prima del lancio? Ecco cosa ha risposto Pearl Abyss

L'ideale, da questo punto di vista, sarebbe poter provare il titolo prima dell'uscita tramite una demo . Un'eventualità non da escludere del tutto, ma su cui i fan farebbero bene a non riporre troppe speranze, secondo Will Powers, PR capo di Pearl Abyss.

Manca ormai poco più di un mese e mezzo al lancio di Crimson Desert e, se da una parte c'è grande interesse per l'action GDR open world di Pearl Abyss, dall'altra non mancano i dubbi: il gioco potrebbe rivelarsi un miscuglio di tanti elementi diversi ma senza una vera coesione.

Difficile creare una demo rappresentativa dell'intera esperienza

Intervistato dal content creator Luke Stephens, Powers ha spiegato che non può escludere a priori la possibilità di una demo, ma che sarebbe complicato individuare e condensare una sezione del gioco davvero rappresentativa dell'avventura completa. Anche le demo mostrate alla stampa e al pubblico durante le fiere, a suo avviso, non riescono a restituire l'esperienza complessiva. Ha citato, per esempio, una demo in stile boss rush distribuita ai giornalisti, quando in realtà questo tipo di scontri rappresenta solo una parte, nemmeno troppo centrale, del gioco.

"A essere sinceri, questo è un gioco molto difficile da mostrare in una demo limitata nel tempo. Una vertical slice di un'ora non è rappresentativa del gioco. Quindi la sfida diventa: cosa presenti se vuoi proporre una demo che rappresenti davvero l'esperienza? E, personalmente, non so se esista una buona risposta. Mai dire mai, ma la questione è: cosa potremmo offrire che sia davvero rappresentativo dell'esperienza completa in un tempo così ridotto? "

"Anche per la stampa abbiamo preparato una demo di combattimento, una sorta di boss rush, ma i boss non sono nemmeno una parte così importante del gioco. Abbiamo mostrato anche un capitolo completo, probabilmente il più rappresentativo, ma è comunque una grande battaglia scenografica. Ma vi assicuriamo che vi ascoltiamo, ed è qualcosa su cui continuiamo a riflettere costantemente."

Vi ricordiamo che Crimson Desert sarà disponibile a partire dal 19 marzo su PS5, Xbox Series X|S e PC.