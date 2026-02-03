La prossima Xbox avrebbe un periodo di uscita definito, per un insider

Un nuovo report di Windows Central, a firma del solito Jez Corden, noto giornalista/insider specializzato in ambito Microsoft, riporta un periodo di uscita definito per la prossima Xbox, ovvero il tardo 2027, confermando quanto era emerso anche in precedenza.
In effetti non è un'informazione del tutto nuova, considerando che la medesima fonte aveva riferito già in precedenza di questa finestra temporale per il lancio della prossima console da parte di Microsoft, ma nel frattempo si poteva pensare a un possibile ripensamento, considerando che Sony sembra stia puntando ad allungare il ciclo di vita di PS5 posticipando il lancio di PS6.
Per il momento non sembra essere questo il caso per quanto riguarda la nuova Xbox, che punterebbe ancora all'uscita per il 2027, probabilmente nel periodo dell'autunno, ma ovviamente è difficile avere certezze nella situazione attuale del mercato.
Nessun ritardo nonostante la crisi delle memorie?
La novità del report sarebbe dunque questa: nonostante l'attuale crisi delle memorie che influisce su disponibilità e prezzi dei componenti hardware, non trapelano possibili variazioni nei piani sul lancio della prossima Xbox, che al momento è ancora prevista per il 2027.
Tuttavia, Corden non esclude affatto che un posticipo possa essere deciso nel prossimo periodo, perché la situazione attuale rende veramente difficile avere una visione precisa sulla produzione di hardware di nuova generazione.
L'articolo peraltro ribadisce vari aspetti già emersi in precedenza sulla prossima Xbox, confermandone le caratteristiche: si tratterebbe di una sorta di ibrido Xbox-PC, in grado di far funzionare i giochi Xbox in maniera nativa ma anche quelli PC, oltre a integrare l'accesso ad altri store come Steam, Epic Games Store e altri.
Altre voci, corroborate da diverse fonti, parlano di un nuovo system on chip sviluppato con AMD e chiamato Magnus, dotato di una notevole potenza computazionale e grafica, che potrebbe portare piuttosto in alto il prezzo della nuova Xbox.