La prossima Xbox avrebbe un periodo di uscita definito, per un insider

Un nuovo report di Windows Central, a firma del solito Jez Corden, noto giornalista/insider specializzato in ambito Microsoft, riporta un periodo di uscita definito per la prossima Xbox, ovvero il tardo 2027, confermando quanto era emerso anche in precedenza.

In effetti non è un'informazione del tutto nuova, considerando che la medesima fonte aveva riferito già in precedenza di questa finestra temporale per il lancio della prossima console da parte di Microsoft, ma nel frattempo si poteva pensare a un possibile ripensamento, considerando che Sony sembra stia puntando ad allungare il ciclo di vita di PS5 posticipando il lancio di PS6.

Per il momento non sembra essere questo il caso per quanto riguarda la nuova Xbox, che punterebbe ancora all'uscita per il 2027, probabilmente nel periodo dell'autunno, ma ovviamente è difficile avere certezze nella situazione attuale del mercato.