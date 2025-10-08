La prossima Xbox è una certezza e AMD sta lavorando a massima velocità, secondo un report

Sono settimane rumorose per tutto ciò che concerne Microsoft e il suo lato videoludico, in particolar modo per quanto riguarda il futuro degli hardware della compagnia. Si è persino vociferato di problemi con la futura generazione, con Xbox che ha però subito messo in chiaro che le nuove console arriveranno.

Cosa è stato detto sulla prossima Xbox

Moore's Law is Dead, tramite le varie fonti compreso un ingegnere di AMD, afferma che i lavori sulla prossima Xbox stanno proseguendo senza problemi e afferma anche che il più recente incontro a riguardo è stato il 3 ottobre, confermando così che le informazioni sono veramente recentissime.

Una fonte afferma anche che Microsoft ha un contratto legato a Magnus (il nome in codice della nuova APU di Xbox) che costerebbe alla compagnia di Redmond un sacco di soldi se venisse cancellato. In altre parole, Microsoft non vuole certamente chiudere la produzione in corsa perché non gli conviene in ogni caso.

L'ingegnere di AMD afferma anche che il futuro del'APU Magnus dipende da come Microsoft decide di posizionarsi sul mercato. Il chip è nato come un "progetto Xbox", ma potrebbe diventare un ibrido PC-console nel 2027, oppure una vera e propria PC APU da gaming che di Xbox ha solo il nome. Le fonti affermano anche che i lavori sul design della macchina da gioco sono ancora in corso.

Si dice anche che PS6 sarebbe come una AMD Radeon RX 9070XT ma la prossima Xbox sarebbe più potente.