Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed per Nintendo Switch al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che farà felici tutti gli appassionati delle Tartarughe Ninja e i possessori di una Nintendo Switch; Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed è scontato del 33% e viene venduto a 19,99€, suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Le leggendarie Tartarughe Ninja tornano all'attacco in Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, un'avventura piena d'azione, umorismo e spirito di squadra. I giocatori potranno vestire i panni dei quattro iconici eroi - Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raffaello - ciascuno con le proprie abilità uniche e mosse speciali