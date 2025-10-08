Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed per Nintendo Switch al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che farà felici tutti gli appassionati delle Tartarughe Ninja e i possessori di una Nintendo Switch; Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed è scontato del 33% e viene venduto a 19,99€, suo minimo storico. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Le leggendarie Tartarughe Ninja tornano all'attacco in Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, un'avventura piena d'azione, umorismo e spirito di squadra. I giocatori potranno vestire i panni dei quattro iconici eroi - Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raffaello - ciascuno con le proprie abilità uniche e mosse speciali
Ulteriori dettagli sul gioco
Esplora liberamente i cinque quartieri della città, dove incontrerai i personaggi più amati e famosi del brand come April O'Neil, Splinter e tanti altri volti noti dell'universo TMNT. Ogni zona nasconde sfide, missioni e nemici sempre più pericolosi, pronti a mettere alla prova il tuo coraggio.
La modalità co-op locale per due giocatori permette di affrontare l'avventura in compagnia, condividendo risate, battaglie e momenti epici. Con combattimenti dinamici, ambientazioni vibranti e un'atmosfera fedele alla serie, Mutants Unleashed è un titolo imperdibile per fan vecchi e nuovi delle Tartarughe Ninja.