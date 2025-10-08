Il primo episodio di The Gameful Forum ha una nuova data, dovuta allo sciopero del 3 ottobre

L'associazione IVIPRO ha comunicato di aver rimandato il primo episodio di The Gameful Forum , iniziativa promossa dalla stessa, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G.M. Bertin" dell'Università di Bologna, dedicata alle relazioni tra videogiochi, scuola e formazione e strutturata in panel, workshop e momenti di networking. La causa è lo sciopero generale di venerdì 3 ottobre. La nuova data è giovedì 13 novembre 2025 .

I dettagli aggiornati

A introdurre la giornata, oltre a IVIPRO, saranno Viola Fortuni e Ludowika Tripodi (Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO) e Bruno Zambardino (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - Ministero della Cultura).

Logo dell'evento

Al panel successivo, "Videogiochi e didattica: perché sì!", saranno presenti Ilaria Mariani (Politecnico di Milano), Rosy Nardone (Università di Bologna) e Beniamino Sidoti (Università LUMSA).

A chiudere la mattinata, condividendo la propria esperienza didattica al pubblico, saranno Katrin Ann Orbeta e Vincenzo Merenda (Mash&Co), Claudia Molinari e Matteo Pozzi (We Are Müesli) e l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Piero Gobetti - Alessandro Volta" di Bagno a Ripoli (FI). I tre case study sono stati selezionati tramite una Call for Presentations, lanciata lo scorso luglio per individuare iniziative italiane che abbiano saputo includere videogiochi o esperienze immersive/interattive digitali all'interno di percorsi didattici e formativi. Nel pomeriggio, spazio a workshop ludici e creativi e a focus group tematici.

Sono state inoltre riaperte le registrazioni gratuite per partecipare all'evento. Per unirsi e seguire tutti gli incontri è sufficiente inviare una email all'indirizzo info@ivipro.it entro lunedì 10 novembre 2025.