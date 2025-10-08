Il primo episodio di The Gameful Forum ha una nuova data, dovuta allo sciopero del 3 ottobre

L'associazione IVIPRO ha comunicato di aver rimandato il primo episodio di The Gameful Forum, iniziativa promossa dalla stessa, con il patrocinio del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G.M. Bertin" dell'Università di Bologna, dedicata alle relazioni tra videogiochi, scuola e formazione e strutturata in panel, workshop e momenti di networking. La causa è lo sciopero generale di venerdì 3 ottobre. La nuova data è giovedì 13 novembre 2025.
I dettagli aggiornati
A introdurre la giornata, oltre a IVIPRO, saranno Viola Fortuni e Ludowika Tripodi (Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO) e Bruno Zambardino (Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - Ministero della Cultura).
Al panel successivo, "Videogiochi e didattica: perché sì!", saranno presenti Ilaria Mariani (Politecnico di Milano), Rosy Nardone (Università di Bologna) e Beniamino Sidoti (Università LUMSA).
A chiudere la mattinata, condividendo la propria esperienza didattica al pubblico, saranno Katrin Ann Orbeta e Vincenzo Merenda (Mash&Co), Claudia Molinari e Matteo Pozzi (We Are Müesli) e l'Istituto Statale di Istruzione Superiore "Piero Gobetti - Alessandro Volta" di Bagno a Ripoli (FI). I tre case study sono stati selezionati tramite una Call for Presentations, lanciata lo scorso luglio per individuare iniziative italiane che abbiano saputo includere videogiochi o esperienze immersive/interattive digitali all'interno di percorsi didattici e formativi. Nel pomeriggio, spazio a workshop ludici e creativi e a focus group tematici.
Sono state inoltre riaperte le registrazioni gratuite per partecipare all'evento. Per unirsi e seguire tutti gli incontri è sufficiente inviare una email all'indirizzo info@ivipro.it entro lunedì 10 novembre 2025.