Borderlands 4 per PS5 in offerta su Amazon con bonus preordine incluso

L'attesissimo nuovo capitolo dello sparatutto di 2K è disponibile in sconto su Amazon e include il Pacchetto Gloria Dorata per chi effettua il preordine.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   08/10/2025
La Festa delle Offerte Prime è l'occasione ideale per prenotare i titoli più attesi dell'anno a prezzo ridotto. Su Amazon potete preordinare Borderlands 4 per PlayStation 5 a 67,67€ invece di 81,00€, con consegna garantita al lancio e contenuti bonus esclusivi. La promozione è riservata agli utenti Prime e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che l'offerta è disponibile in preordine e che il bonus digitale sarà automaticamente assegnato al momento del lancio.

Nuove frontiere per i Cacciatori della Cripta

Con Borderlands 4, 2K e Gearbox portano la serie verso una nuova generazione di caos e cooperazione.

Il titolo promette una campagna completamente nuova, con un mondo più grande e ricco di attività da scoprire, un arsenale ancora più folle e un sistema di progressione evoluto. Il tutto, come sempre, condito dal tipico umorismo irriverente e dallo stile visivo cel-shading della saga.

Segnalazione Errore
