The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles ha una data d'uscita ufficiale ed è vicinissima

The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles ha una data d'uscita ufficiale , finalmente: il 23 ottobre 2025. Manca pochissimo per poterci giocare. Considerando che è un titolo italiano e che si è messo in evidenza in tutto il mondo per diversi motivi, primo fra tutti la qualità ( ma anche una divertente gaffe ), siamo particolarmente felici di apprendere la notiza.

Prepariamoci al dungeon

The Crazy-Hyper Dungeon Chronicles catapulta i giocatori in un labirinto in continuo mutamento, mescolando esplorazione dei dungeon, combattimenti a turni, con una spruzzata di arcade.

Gli sviluppatori sono stati influenzati da giochi quali Undertale e Dungeon Master, ma anche da film come i Fantozzi, Giovannona Coscialunga e tante altre opere magne del trash italiano. Se vi interessa, potete provare la nuova demo lanciata in occasione dello Steam Next Fest di ottobre.

Come specificato, l'obiettivo dei giocatori è quello di esplorare un grosso dungeon, composto da cinquanta livelli, pieno di personaggi sopra le righe e nemici che non vedono l'ora di farci la pelle. Non mancano puzzle, oggetti da trovare, chiavi nascoste, pulsanti da premere, trappole letali e tutto il campionario che ci si aspetta da un ambiente del genere.

Insomma, non è una passeggiata di salute, nonostante il padrone del dungeon non sembri il più sveglio dei boss.

La nuova demo offre una nuova intro al combattimento, che non cambia il gameplay, ma aggiunge la giusta dose di enfasi prima di ogni scontro; un diario migliorato per essere più chiaro, più bello, più utile; la pausa tattica in battaglia: ora è possibile mettere in pausa continuando a osservare il campo di battaglia, per pianificare meglio la propria strategia; stili di combattimento dei nemici ritoccati, con piccoli aggiustamenti per renderli più interessanti e meno prevedibili; modifiche ad alcuni poteri dell'Eroe.

Sono stati risolti anche diversi bug ed è stato comunicato che i salvataggi non sono compatibili con quelli della demo precedente. Se vi interessa scaricarla, andate sulla pagina ufficiale del gioco.