Ghost of Yotei in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

Un viaggio tra onore e sopravvivenza

In Ghost of Yotei vestirete i panni di Atsu, un guerriero emarginato deciso a riscattarsi in un Giappone segnato dal caos e dalla guerra. Il gioco unisce esplorazione libera e combattimenti tecnici, invitandovi a scoprire la natura incontaminata e i villaggi ai piedi del Monte Yōtei. Potrete esplorare a cavallo, meditare nei templi e apprendere nuove tecniche dai sensei incontrati lungo il viaggio.

Il sistema di combattimento, profondo e spettacolare, permette di alternare katana, archi e tecniche fuorilegge per affrontare avversari di ogni tipo. Ogni scontro diventa una danza di precisione e tempismo, arricchita da animazioni fluide e una colonna sonora evocativa. Con la Festa delle Offerte Prime, Ghost of Yotei è la scelta ideale per chi cerca un'esperienza d'azione cinematografica e piena di emozione su PlayStation 5.