1

Ghost of Yotei in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime

L'avventura samurai più attesa dell'anno arriva su PS5 e scende di prezzo su Amazon: paesaggi mozzafiato, combattimenti fluidi e una storia intensa ambientata ai piedi del Monte Yōtei.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   08/10/2025
Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
Ghost of Yotei
Articoli News Video Immagini

La Festa delle Offerte Prime porta con sé anche grandi sconti sui titoli più recenti per PlayStation 5. Su Amazon trovate Ghost of Yotei a 68,90€ invece di 80,99€, con consegna gratuita e reso incluso. La promozione è valida solo per pochi giorni e la potete trovare a questo indirizzo oppure tramite il riquadro qui sotto. Ricordiamo che si tratta di un'offerta esclusiva per gli iscritti ad Amazon Prime, quindi è necessario avere un abbonamento attivo per accedere al prezzo promozionale.

Un viaggio tra onore e sopravvivenza

In Ghost of Yotei vestirete i panni di Atsu, un guerriero emarginato deciso a riscattarsi in un Giappone segnato dal caos e dalla guerra. Il gioco unisce esplorazione libera e combattimenti tecnici, invitandovi a scoprire la natura incontaminata e i villaggi ai piedi del Monte Yōtei. Potrete esplorare a cavallo, meditare nei templi e apprendere nuove tecniche dai sensei incontrati lungo il viaggio.

Ghost of Yotei, la recensione della grande esclusiva Sony per PS5 Ghost of Yotei, la recensione della grande esclusiva Sony per PS5

Il sistema di combattimento, profondo e spettacolare, permette di alternare katana, archi e tecniche fuorilegge per affrontare avversari di ogni tipo. Ogni scontro diventa una danza di precisione e tempismo, arricchita da animazioni fluide e una colonna sonora evocativa. Con la Festa delle Offerte Prime, Ghost of Yotei è la scelta ideale per chi cerca un'esperienza d'azione cinematografica e piena di emozione su PlayStation 5.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Ghost of Yotei in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte Prime