0

Smart TV TCL al minimo storico: 4K e Alexa integrato, è quella da prendere nelle ultime ore di Offerte Prime

Su Amazon, oggi, in occasione del secondo ultimo giorno di Festa delle Offerte Prime segnaliamo la smart TV TCL al suo minimo storico.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   08/10/2025
TV TCL

Mancano poche ore alla fine della Festa delle Offerte Prime e non potete lasciarvi scappare quest'ottima occasione. La smart TV TCL 4K da 50" con Alexa integrato viene messa in promozione con uno sconto attivo in formato XL del 42% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 233€: minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare la TV direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in bass: La Smart TV TCL da 50" Serie V6C porta l'esperienza cinematografica direttamente nel tuo salotto grazie alla risoluzione 4K HDR, che offre immagini nitide, dettagliate e ricche di colori realistici. Compatibile con gli standard HDR10, HLG e HDR10+, questa TV garantisce una gamma dinamica superiore, con bianchi più luminosi e neri più profondi.

Ulteriori dettagli

La tecnologia Direct LED assicura una distribuzione uniforme della retroilluminazione, migliorando il contrasto e l'efficienza energetica per un'esperienza visiva coinvolgente e sostenibile. Il pannello HVA, evoluzione della tecnologia VA, offre contrasto elevato, consumi ridotti e un angolo di visione più ampio, permettendo di godere di immagini perfette da qualsiasi punto della stanza.

TV TCL
TV TCL

Il cuore della Serie V6C è il processore AiPQ, sviluppato da TCL stessa, che utilizza algoritmi intelligenti per ottimizzare in tempo reale colori, contrasto e fluidità dei movimenti. Il risultato è una qualità 4K stabile e sempre brillante, con immagini fluide e dettagli nitidi anche nelle scene più dinamiche.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Smart TV TCL al minimo storico: 4K e Alexa integrato, è quella da prendere nelle ultime ore di Offerte Prime