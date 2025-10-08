Smart TV TCL al minimo storico: 4K e Alexa integrato, è quella da prendere nelle ultime ore di Offerte Prime

Mancano poche ore alla fine della Festa delle Offerte Prime e non potete lasciarvi scappare quest'ottima occasione. La smart TV TCL 4K da 50" con Alexa integrato viene messa in promozione con uno sconto attivo in formato XL del 42% per un prezzo totale e finale d'acquisto di 233€: minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare la TV direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in bass: La Smart TV TCL da 50" Serie V6C porta l'esperienza cinematografica direttamente nel tuo salotto grazie alla risoluzione 4K HDR , che offre immagini nitide, dettagliate e ricche di colori realistici. Compatibile con gli standard HDR10, HLG e HDR10+ , questa TV garantisce una gamma dinamica superiore, con bianchi più luminosi e neri più profondi .

Ulteriori dettagli

La tecnologia Direct LED assicura una distribuzione uniforme della retroilluminazione, migliorando il contrasto e l'efficienza energetica per un'esperienza visiva coinvolgente e sostenibile. Il pannello HVA, evoluzione della tecnologia VA, offre contrasto elevato, consumi ridotti e un angolo di visione più ampio, permettendo di godere di immagini perfette da qualsiasi punto della stanza.

TV TCL

Il cuore della Serie V6C è il processore AiPQ, sviluppato da TCL stessa, che utilizza algoritmi intelligenti per ottimizzare in tempo reale colori, contrasto e fluidità dei movimenti. Il risultato è una qualità 4K stabile e sempre brillante, con immagini fluide e dettagli nitidi anche nelle scene più dinamiche.