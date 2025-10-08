The Art of Borderlands 4: il libro ufficiale sul dietro le quinte è disponibile su Amazon

The Art of Borderlands 4 è uscito ieri, 7 ottobre 2025 e rappresenta la guida visiva definitiva al nuovo capitolo della saga di Gearbox e 2K. Il volume, realizzato da Dark Horse Books con i commenti del team di sviluppo, raccoglie illustrazioni, bozze e materiali di design inediti che raccontano la nascita del mondo di Kairos e dei suoi leggendari Cacciatori della Cripta. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Il libro accompagna i fan dietro le quinte dello sviluppo, esplorando il processo che ha dato vita ai nuovi protagonisti, agli spietati nemici e alle ambientazioni del quarto capitolo. Attraverso centinaia di illustrazioni a colori e approfondimenti esclusivi, The Art of Borderlands 4 svela il lavoro artistico che ha reso possibile un universo tanto assurdo quanto affascinante.