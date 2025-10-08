Xbox Game Pass svela i giochi di ottobre per tutti i nuovi livelli di abbonamento e quelli che saranno rimossi

Xbox Game Pass introduce a ottobre svariati nuovi giochi (e ne rimuove altri) ai vari livelli del servizio in abbonamento. Microsoft ha svelato la lista dei titoli che sono in arrivo entro il 21 ottobre.
Vediamo tutti i dettagli.
I giochi in arrivo e quelli che stanno per essere rimossi da Game Pass
Ecco i giochi di Game Pass di ottobre:
- Supermarket Simulator (Cloud, Console e PC) - 8 ottobre | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Baldur's Gate and Baldur's Gate II: Enhanced Editions (PC) - 9 ottobre | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- The Casting of Frank Stone (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 14 ottobre | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Ball x Pit (Cloud, Console e PC) - 15 ottobre | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- The Grinch: Christmas Adventures (Cloud, Console e PC) - 15 ottobre | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Eternal Strands (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 15 ottobre | Game Pass Premium
- He Is Coming [Game Preview] (PC) - 15 ottobre | Game Pass Premium
- Ninja Gaiden 2 Black (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 15 ottobre | Game Pass Premium
- Pax Dei (PC) - 16 ottobre | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Keeper (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 17 ottobre | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Evil West (Cloud, Console e PC) - 21 ottobre | Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC e Xbox Series X|S) - 21 ottobre | Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Ecco invece quali sono i giochi che stanno per essere rimossi da Xbox Game Pass; avete tempo fino al 15 ottobre per provarli:
- Cocoon (Cloud, Console e PC)
- Core Keeper (Cloud, Console e PC)
- Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed (Cloud, Console e PC)
Se volete un consiglio, Cocoon dovrebbe essere la vostra priorità tra i giochi in uscita, grazie alla sua elevatissima qualità e anche al fatto che può essere completato al 100% in poche ore.