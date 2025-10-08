3

Ninja Gaiden 4 è disponibile per il preload con Xbox Game Pass: ecco le dimensioni di download e installazione

A pochi giorni dal suo arrivo, Ninja Gaiden 4 è ora disponibile per il preload, consentendo anche di vedere le sue dimensioni in termini di download e installazione su Xbox e PC.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   08/10/2025
La copertina di Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4
Ninja Gaiden 4
Articoli News Video Immagini

Con il lancio ormai vicino, Ninja Gaiden 4 è ora disponibile al preload per gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, con il gioco che verrà lanciato direttamente al day one all'interno del servizio, consentendo di vedere anche le dimensioni di download e installazione.

A quanto pare, a meno che non vi siano variazioni successive, non si tratta propriamente di un peso massimo, almeno rispetto ad altre installazioni che siamo soliti vedere di questi tempi: Ninja Gaiden 4 richiede infatti il download di 37 GB su Xbox Series X|S, mentre su PC la quota sale a circa 50 GB, a quanto pare.

Ricordiamo che la data di uscita del gioco è fissata per il 21 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, con il titolo che farà parte della seconda mandata di giochi in arrivo a ottobre con Game Pass, che si presenta peraltro alquanto ricca.

Un grande ritorno

Ninja Gaiden 4 rappresenta il grande ritorno della storica serie di giochi d'azione di Team Ninja, ma in questo caso con diverse novità, a partire proprio dal team di sviluppo: i lavori sono infatti stati affidati a PlatinumGames.

Dall'unione dei due studi nipponici ci si aspetta grandi cose, essendo entrambi provenienti da una lunga e gloriosa tradizione di giochi d'azione di vario tipo, con il progetto elaborato da Xbox Game Studios, che farà da editore.

Ninja Gaiden 4: abbiamo provato il grande ritorno della serie Ninja Gaiden 4: abbiamo provato il grande ritorno della serie

Ninja Gaiden 4 affianca il nuovo ninja Yakumo allo storico Ryu Hayabusa, consentendo ai giocatori di utilizzare entrambi i personaggi e sperimentare così due diversi stili di combattimento, cosa che dovrebbe variare sostanzialmente il gameplay.

Di recente abbiamo visto un video approfondimento che ha svelato il gioco in ogni dettaglio, oltre al fatto che il DLC di Ninja Gaiden 4 proporrà nuove armi, storia, sfide e non solo.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Ninja Gaiden 4 è disponibile per il preload con Xbox Game Pass: ecco le dimensioni di download e installazione