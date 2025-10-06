Il DLC di Ninja Gaiden 4 proporrà nuove armi, storia, sfide e non solo

Ninja Gaiden 4 sarà pubblicato tra poche settimane e subito offrire circa 15-20 ore di contenuti narrativi insieme a missioni sfida, difficoltà Master Ninja e altro ancora. In breve, gli appassionati di giochi d'azione avranno molto col quale divertirsi. Se però volete di più, sappiate che sarete accontentati.

I dettagli sul DLC di Ninja Gaiden 4

In un'intervista con l'Official Xbox Podcast, il produttore e director di PlatinumGames Yuji Nakao e il director di Team Ninja Masazaku Hirayama hanno confermato che il lancio avverrà all'inizio del 2026. Il gioco aggiunge nuove armi per Ryu e Yakumo: il primo riceverà due guanti d'arme simili a chele, mentre il secondo otterrà una falce enorme.

Ciascuna offre "qualità distintive" e una "miriade di meccaniche" per i giocatori, ma non è tutto. The Two Masters include anche nuovi contenuti narrativi ambientati dopo il gioco base dal punto di vista di entrambi i personaggi. I fan possono anche aspettarsi sfide post-gioco separate da quelle del gioco base.

"Quindi ci sono molti contenuti da scoprire per i giocatori. E non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli con i giocatori non appena saranno disponibili", ha affermato Hirayama.

Ricordiamo che il DLC The Two Masters è incluso nella Deluxe Edition, in vendita al prezzo di 89,99 euro. Ninja Gaiden 4 uscirà il 21 ottobre per Xbox Series X| S, PS5 e PC. Sarà disponibile anche su Game Pass Ultimate sin dal lancio.

Parlando sempre di Ninja Gaiden 4: abbiamo provato il grande ritorno della serie!