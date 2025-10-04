Ninja Gaiden 4 si svela in ogni dettaglio in un nuovo video approfondimento di Xbox con gli autori

Come ben noto, la data di uscita di Ninja Gaiden 4 è fissata per il 21 ottobre 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S e rappresenta il grande ritorno della storica serie di action game di Koei Tecmo e Team Ninja grazie a una produzione in collaborazione con Xbox Game Studios, ma il nuovo capitolo risulta particolarmente interessante anche perché sviluppato sostanzialmente da PlatinumGames.

Il podcast ufficiale di Xbox ha pubblicato nelle ore scorse un nuovo video in occasione del Tokyo Game show, in cui gli autori di Team Ninja e PlatinumGames svelano tutti i dettagli di Ninja Gaiden 4 , il nuovo capitolo della serie in arrivo questo mese.

Dalla storia agli elementi di gameplay

Nel video vediamo i commenti del director Masakazu Hirayama di Team Ninja e del producer e director Yuji Nakao di PlatinumGames, i quali spiegano diversi aspetti del gioco in arrivo, dalla storia agli elementi del gameplay.

Si tratta di una sorta di video "deep dive" nel quale vengono spiegati meglio diversi aspetti di questo gioco, illustrando gli elementi di continuità con la serie tradizionale e quelli più innovativi.

Nel video si parla della narrazione e delle scene d'intermezzo cinematografiche, delle caratteristiche dei personaggi e dei due protagonisti, le opzioni sulla difficoltà e la personalizzazione e l'uso dei Ninja Coin.

Inoltre, vengono anche illustrati i collegamenti con la community di speedrunner e altri elementi curiosi come le spade di Ryu e Yakumo trasposte nella realtà, il funzionamento del gioco su ROG Xbox Ally e tante altre informazioni su questo atteso titolo, in arrivo su Game Pass nella seconda metà del mese.