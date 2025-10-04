Ghost of Yotei ha ricevuto la patch 1.008.000 che risolve crash e alcuni bug

Continua il supporto post-lancio di Sucker Punch per Ghost of Yotei, con il team che ha da poco pubblicato l'aggiornamento 1.008.000 con l'intento di eliminare alcuni bug e problemi sfuggiti in fase di sviluppo prima del lancio.
Entrando più nello specifico, la patch risolve alcuni crash dell'applicazione che si verificano in condizioni specifiche e un raro bug nella missione del Kitsune che mandava in freeze il gioco, costringendo i giocatori a riavviare la partita.
Le altre correzioni della patch
Le note dell'aggiornamento parlando anche della risoluzione di glitch che facevano sparire le monete dai tavoli da gioco e di un bug nella quest "The Load We Bear", dove il cucciolo di orso non segue il giocatore dopo aver suonato correttamente la melodia. Si parla anche della correzione di non meglio precisati problemi della mappa.
In sostanza, si tratta di un aggiornamento mirato a risolvere problemi specifici, senza aggiungere nuovi contenuti o funzionalità significative. Per quelle bisognerà attendere probabilmente l'uscita del DLC gratuito Legends in arrivo nel 2026, che introdurrà le missioni della storia a due giocatori e partite PvP a quattro giocatori, seguendo l'esempio dell'apprezzato comparto multiplayer del precedente gioco della serie.