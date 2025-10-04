Yoshitaka Mine picchia come un fabbro nel nuovo trailer di Yakuza Kiwami 3 & Dark Tides

Il remake di Yakuza 3 e il nuovo episodio Dark Ties arrivano a febbraio

Come visto anche nel trailer dedicato allo stile di lotta di Kazuma Kiryu, anche Mine può vantare un ampio repertorio di mosse, colpi brutali e finisher spettacolari. Nel filmato lo vediamo sferrare poderosi pugni, calci rotanti, prese e persino una tecnica con cui calcia un malcapitato per poi usarlo a mo' di trampolino per fiondarsi addosso a un altro avversario.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC a partire dal 12 febbraio al prezzo di 59,99 euro. Al lancio sarà disponibile anche una Deluxe Edition digitale dal prezzo di 74,99 euro che include una serie extra, tra cui costumi e oggetti per la personalizzazione e musiche di sottofondo.