Yoshitaka Mine picchia come un fabbro nel nuovo trailer di Yakuza Kiwami 3 & Dark Tides

Sega ha pubblicato un nuovo trailer di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, tutto incentrato sulle abilità in battaglia di Yoshitaka Mine, che a quanto pare non va per il sottile quando c'è da menare le mani.
Mine ricopre il ruolo di antagonista principale in Yakuza 3, ma, grazie al remake Kiwami in arrivo il prossimo anno, ora potremo giocare nei suoi panni nello spin-off Dark Ties che lo vede protagonista, approfondendo la sua storia, esplorando la sua discesa nel mondo criminale e il suo legame con altri personaggi chiave.
Il remake di Yakuza 3 e il nuovo episodio Dark Ties arrivano a febbraio
Come visto anche nel trailer dedicato allo stile di lotta di Kazuma Kiryu, anche Mine può vantare un ampio repertorio di mosse, colpi brutali e finisher spettacolari. Nel filmato lo vediamo sferrare poderosi pugni, calci rotanti, prese e persino una tecnica con cui calcia un malcapitato per poi usarlo a mo' di trampolino per fiondarsi addosso a un altro avversario.
Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC a partire dal 12 febbraio al prezzo di 59,99 euro. Al lancio sarà disponibile anche una Deluxe Edition digitale dal prezzo di 74,99 euro che include una serie extra, tra cui costumi e oggetti per la personalizzazione e musiche di sottofondo.