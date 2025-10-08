Threads sperimenta i "Ghost Posts" che si autoeliminano dopo 24 ore, cosa cambia per gli utenti?

L'idea di rendere i post a tempo non è nuova per Threads. Sin dal lancio, il capo di Instagram Adam Mosseri aveva sollevato l'ipotesi di una cancellazione o archiviazione automatica generale dei post . Sebbene l'opzione di archiviazione automatica sia stata infine implementata come scelta opzionale, i Ghost Posts rappresentano un approccio più diretto e specifico all'effimero.

Threads sta testando una nuova e intrigante funzionalità che strizza l'occhio alla natura effimera dei contenuti di Snapchat: i "Ghost Posts". Questa opzione, avvistata dal ricercatore Alessandro Paluzzi , permette agli utenti di condividere un aggiornamento che viene archiviato automaticamente dopo sole 24 ore .

Threads "Ghost Posts": come funzionano?

I Ghost Posts vengono archiviati dopo 24 ore e hanno una dinamica di interazione diversa: le risposte arrivano nei messaggi privati, e solo l'autore può vedere chi ha messo "mi piace" o ha risposto. In sostanza, si tratta di un messaggio broadcast, non progettato per innescare un dibattito pubblico nel thread principale.

Ma perché un utente dovrebbe volere un post che scompare? Questa funzionalità offre una soluzione alla crescente "ansia da condivisione" che affligge molti utenti sui social. Le persone sono sempre più caute nel pubblicare opinioni, anche su temi poco divisivi, per paura di critiche, fraintendimenti o attacchi eccessivamente aggressivi da parte di estranei, i quali spesso faticano a cogliere le sfumature e il tono.