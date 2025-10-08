0

microSD SanDisk da 256GB per Nintendo Switch ad un prezzo top: ultime ore di Festa delle Offerte Prime

In occasione dell'ultimo giorno di Festa delle Offerte Prime è disponibile una promozione molto interessante sulla microSD SanDisk da 256GB per Nintendo Switch,

NOTIZIA di Francesco Messina   —   08/10/2025
microSD

SanDisk è un brand molto attivo e di punta nella produzione di memorie e dispositivi d'archiviazione.

Oggi, su Amazon, occasione della Festa delle Offerte Prime e delle ultime ore di promo attive, è disponibile uno sconto interessante del 13% sulla microSD targata proprio SanDisk da 256GB per Nintendo Switch e brandizzata Nintendo che viene messa in vendita a 28,40€, quasi minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: La scheda microSD SanDisk da 256GB per Nintendo Switch è un'ottima soluzione per chi desidera espandere la memoria della propria console in modo sicuro e performante.

Ulteriori dettagli

Offre spazio aggiuntivo più che sufficiente per conservare una vasta libreria di titoli, contenuti scaricabili e aggiornamenti. Le velocità di lettura fino a 100 MB/s e di scrittura fino a 90 MB/s assicurano caricamenti rapidi e fluidi, riducendo i tempi di attesa e permettendoti di tornare subito all'azione.

microSD SanDisk da 256GB
microSD SanDisk da 256GB

Che tu stia esplorando Hyrule, correndo su Mario Kart o combattendo in Super Smash Bros., la microSD SanDisk mantiene prestazioni costanti e affidabili. Inoltre risulta essere molto compatta e resistente. Progettata, testata e approvata ufficialmente da Nintendo, garantisce compatibilità totale.

