Kingdom Come: Deliverance riceverà un upgrade grafico gratis per PS5, stando a un leak del PlayStation Store

Il PlayStation Store a quanto pare ha svelato in anticipo un upgrade grafico per PS5 (e forse anche per Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2) del primo Kingdom Come: Deliverance.
Come riportato da Gematsu, la pagina del gioco sullo store Sony è stata aggiornata e ora include riferimenti a una "nuova versione per PS5" con risoluzione 4K, framerate migliorato e texture ad alta risoluzione. Il fatto che l'upgrade compaia direttamente nella descrizione del titolo originale del 2018 suggerisce che si tratti di un aggiornamento gratuito dalla versione PS4, e non di una remaster venduta separatamente. Per averne la certezza, però, serviranno conferme ufficiali.
Presto l'annuncio ufficiale?
La nuova descrizione presente sul PlayStation Store italiano recita: "Aggiornato per PlayStation 5: La versione per PS5 di Kingdom Come: Deliverance ora dispone di aggiornamenti grafici che includono la risoluzione 4K, una frequenza di fotogrammi migliorata, texture ad alta risoluzione e tanto altro. La Boemia medievale non è mai stata così bella."
L'impressione è che il testo sia stato pubblicato in anticipo per errore, anticipando un annuncio da parte di Warhorse Studios e del publisher Deep Silver, che potrebbe arrivare nelle prossime ore o giorni. Il PlayStation Store menziona solo l'upgrade per PS5, ma non è da escludere che un trattamento simile venga riservato anche alle versioni Xbox One e Nintendo Switch, quest'ultima uscita a marzo dello scorso anno al prezzo di 49,99 euro. Staremo a vedere.