Kingdom Come: Deliverance riceverà un upgrade grafico gratis per PS5, stando a un leak del PlayStation Store

Il PlayStation Store a quanto pare ha svelato in anticipo un upgrade grafico per PS5 (e forse anche per Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2) del primo Kingdom Come: Deliverance.

Come riportato da Gematsu, la pagina del gioco sullo store Sony è stata aggiornata e ora include riferimenti a una "nuova versione per PS5" con risoluzione 4K, framerate migliorato e texture ad alta risoluzione. Il fatto che l'upgrade compaia direttamente nella descrizione del titolo originale del 2018 suggerisce che si tratti di un aggiornamento gratuito dalla versione PS4, e non di una remaster venduta separatamente. Per averne la certezza, però, serviranno conferme ufficiali.