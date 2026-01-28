Deadpool 4 sarebbe in lavorazione con Ryan Reynolds alla guida del progetto

Sebbene in precedenza abbia negato, pare che Ryan Reynolds sia ora al lavoro su Deadpool 4 (o quale che sarà il nome del prossimo film dedicato al mutante chiacchierone).
In una vecchia intervista Reynolds aveva risposto "oddio, no", quando gli era stato chiesto se si stesse preparando per una nuova pellicola Marvel, ma ora un report di Puck (a pagamento) segnalato da GamesRadar+ afferma che l'attore sta lavorando al film.
I precedenti commenti di Reynolds
Citando fonti che sono ovviamente rimaste anonime, Puck spiega che Reynolds è al lavoro sul progetto. Purtroppo, non ci sono altre informazioni utili sul film supereroistico, probabilmente anche perché il tutto è ancora nelle fasi embrionali.
In precedenza Reynolds aveva scherzato affermando: "mia moglie e i miei figli divorzierebbero da me. Non ho alcun accordo prematrimoniale con nessuno di loro. Rimarrei totalmente al verde e, di conseguenza, probabilmente realizzerei Deadpool 4 perché avrei bisogno dei soldi".
In un'altra intervista, Reynolds ha affermato che "c'è una ragione" se c'è stata una pausa di sei anni tra Deadpool 2 e Deadpool and Wolverine, in parte causata dal fatto che Marvel Studios ha assorbito 20th Century Fox, la quale ha distribuito i primi due film della serie.
Va poi detto che non è impossibile che Deadpool appaia nei nuovi film dedicati agli Avengers (Doomsday e Secret Wars) anche se pare difficile che un personaggio così esagerato si incastri bene nel mezzo di altri eroi "più seri". Non ci resta che attendere e vedere.
Ricordiamo infine che nel quarto teaser di Avengers: Doomsday ci sono Black Panther, Namor e una sorpresa.