Deadpool 4 sarebbe in lavorazione con Ryan Reynolds alla guida del progetto

Sebbene in precedenza abbia negato, pare che Ryan Reynolds sia ora al lavoro su Deadpool 4 (o quale che sarà il nome del prossimo film dedicato al mutante chiacchierone).

In una vecchia intervista Reynolds aveva risposto "oddio, no", quando gli era stato chiesto se si stesse preparando per una nuova pellicola Marvel, ma ora un report di Puck (a pagamento) segnalato da GamesRadar+ afferma che l'attore sta lavorando al film.