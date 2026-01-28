PlayStation Plus: annunciati i giochi “gratis” di febbraio per PS4 e PS5

Sony ha svelato i giochi mensili per PS4 e PS5 del PlayStation Plus Essential di febbraio , che tutti gli abbonati potranno riscattare e aggiungere alla propria libreria digitale senza costi aggiuntivi.

Una panoramica dei nuovi giochi del PS Plus Essential di febbraio

Undisputed è un simulatore di boxe sviluppato da Steel City Interactive che punta a riprodurre la disciplina con grande attenzione al realismo. Il sistema di combattimento valorizza tempismo, gestione della distanza e strategia, rendendo ogni incontro diverso e più vicino alla boxe reale. Include un roster di 70 pugili su licenza, tra cui Tyson Fury, Oleksandr Usyk, Canelo Alvarez, Katie Taylor e Roy Jones Jr., tutti caratterizzati da stili e peculiarità fedeli ai loro equivalenti reali. Accanto ai professionisti è presente un editor completo che permette di creare il proprio atleta, intervenendo su volto, corporatura, acconciatura, abbigliamento, impostazioni tecniche e peso, elemento che determina la categoria di appartenenza. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla recensione di Undisputed pubblicata sulle nostre pagine.

Subnautica: Below Zero è un'avventura survival sottomarina ambientata nelle gelide regioni del pianeta 4546B che propone un mix tra tensione, scoperta e narrazione, e offre un mondo aperto che evolve man mano che si sbloccano nuovi strumenti e mezzi utili alla sopravvivenza. Nei panni della ricercatrice Robin Ayou, il giocatore esplora un ecosistema oceanico ostile, ricco di biomi ghiacciati, creature aliene e strutture misteriose legate all'antica civiltà degli Architect. L'esperienza combina esplorazione, raccolta di risorse, costruzione di basi e gestione dell'ossigeno, mentre la storia si sviluppa attraverso indizi ambientali e registrazioni sparse sul territorio. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione di Subnautica: Below Zero.

Proseguiamo con Ultros, un action‑adventure 2D in stile metroidvania ambientato nello spazio, riconoscibile per il suo stile grafico eccentrico e psichedelico. Nei panni di un misterioso mercenario ci si risveglia a bordo del Sarcophagus, un gigantesco utero cosmico che vaga nel vuoto e custodisce un antico essere demoniaco noto come ULTROS. Intrappolati nell'eterno loop di un buco nero, si è costretti a esplorare ogni angolo del Sarcophagus, affrontare creature aliene ostili e svelare i segreti che avvolgono questa struttura vivente per trovare una via di fuga. Vi abbiamo incuriosito? Ecco la nostra recensione di Ultros.

Ultimo, ma non per importanza, Ace Combat 7: Skies Unknown è un l'ultimo capitolo della longeva serie di combattimenti aerei di Bandai Namco. Nei panni di un pilota della OADF, il giocatore affronta missioni che spaziano dai duelli aerei ad alta quota alle operazioni di supporto tattico, con condizioni atmosferiche dinamiche che influenzano manovre, visibilità e strategia. La campagna unisce azione spettacolare e narrativa militare, mentre l'hangar permette di sbloccare e personalizzare numerosi velivoli moderni e futuristici. La sua recente inclusione nel PlayStation Plus probabilmente punta anche ad attirare nuovi fan in vista di Ace Combat 8: Wings of Theve, il nuovo capitolo della serie in arrivo quest'anno.

