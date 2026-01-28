Resident Evil Requiem non si tratterrà in termini di violenza e sangue, ma non sarà fine a se stessa

Resident Evil Requiem , al pari degli altri capitoli della serie, sarà alquanto violento e sanguinolento , con anche decapitazioni, corpi fatti a pezzi e tante viscere in bella vista. Sebbene per noi italiani la cosa non sia particolarmente sorprendente, per il Giappone è un argomento completo in quanto coi precedenti capitoli la compagnia aveva tagliato alcuni elementi di questa violenza o realizzato due versioni diverse del capitolo.

Cosa è stato detto sulla violenza di Resident Evil Requiem

Secondo quanto indicato da Automaton, il director Koshi Nakanishi ha parlato del livello di "gore" nel videogioco horror e del fatto che un certo grado di violenza è necessario per rendere l'esperienza interessante.

"Sin da Resident Evil 4 Remake, abbiamo realizzato solo una versione CERO Z: a questo giro seguiremo lo stesso approccio". 'CERO Z' è la classificazione più alta che un gioco può ottenere in Giappone ed essere al tempo stesso pubblicabile a livello commerciale.

Resident Evil Village, secondo la spiegazione di Automaton, è stato pubblicato in due versioni ed entrambe in Giappone non includevano le decapitazioni, un elemento che le linee guida giapponesi non apprezzano. Nel caso di Requiem, però, le decapitazioni saranno presenti.

"Direi che ci siamo spinti oltre ciò che le persone potrebbero aspettarsi", ha spiegato Nakanishi, "ciò detto, il punto non è creare qualcosa di violento solo per il gusto di farlo: si tratta di creare scene scioccanti o battaglie intense, quindi un certo livello di violenza è necessario."

Ricordiamo infine che abbiamo provato Resident Evil Requiem e che dal nostro punto di vista è uno splendido ritorno al futuro.