Bangai-O per Nintendo 64 è stato finalmente tradotto in inglese: scopriamo il capolavoro di Treasure

Bakuretsu Muteki Bangaiō, meglio conosciuto come Bangai-O è un capolavoro di Treasure che uscì su Nintendo 64 nel 1999 . Oggi è uno dei titoli più costosi della console, grazie alla sua eccellente qualità e alla scarsa quantità di copie che furono immesse in circolazione. La versione per la console di Nintendo non arrivò mai in occidente, dove potemmo giocare solo alla versione Dreamcast , pubblicata pochi mesi dopo. Purtroppo la traduzione dei testi era davvero pessima e molti ne rimasero delusi. Insomma, una versione era solo in giapponese, l'altra presentava un inglese pessimo.

La nuova traduzione

Arrivando ai giorni nostri, RoboVerse Translations e GammaTrove hanno unito le forze per rimediare a questo smacco, per un titolo che merita ben altro trattamento. Cosa hanno fatto? Hanno tradotto la versione Nintendo 64.

"La nostra traduzione è interamente nuova", ha spiegato GammaTrove. "Non è quella del Dreamcast. Ci è voluto quasi un anno per completarla. Volevo fare una traduzione di Bangai-O fin dal 2021, ma l'idea ha preso forma solo nel gennaio 2025. Ci ho lavorato a fasi alterne finché, lo scorso autunno, ho contattato RoboVerse Translations (Super Robot Wars 64). Aveva già iniziato a lavorare su Bangai-O, quindi è stato naturale unire gli sforzi e realizzare qualcosa di concreto!"

GammaTrove ha aggiunto: "Dal profondo del cuore, fatevi un favore e provatelo! Più persone dovrebbero dare una chance a Bangai-O. Azione arcade vecchia scuola, frenetica e scorrevole, combattimenti esplosivi e una presentazione appagante rendono il pacchetto davvero completo. E soprattutto... è un sottovalutatissimo outsider del Nintendo 64: un titolo 2D nell'ombra dei giganti 3D (e del Dreamcast!)."

Per uno scherzo del destino, quasi contemporaneamente è stata pubblicata una seconda traduzione del gioco da parte di un altro team. In un gesto davvero signorile, è stato lo stesso GammaTrove a segnalarla: "È stata caricata una SECONDA traduzione di Bangai-O", ha spiegato. "Ora ci sono due modi per godersi questo gioco. Questa versione non è affiliata alla nostra, ma Deadscene e Zoinkity (gli autori della patch) hanno fatto un lavoro fantastico!"