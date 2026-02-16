Bangai-O per Nintendo 64 è stato finalmente tradotto in inglese: scopriamo il capolavoro di Treasure

Bakuretsu Muteki Bangaiō, meglio conosciuto come Bangai-O è un capolavoro di Treasure che uscì su Nintendo 64 nel 1999. Oggi è uno dei titoli più costosi della console, grazie alla sua eccellente qualità e alla scarsa quantità di copie che furono immesse in circolazione.
La versione per la console di Nintendo non arrivò mai in occidente, dove potemmo giocare solo alla versione Dreamcast, pubblicata pochi mesi dopo. Purtroppo la traduzione dei testi era davvero pessima e molti ne rimasero delusi. Insomma, una versione era solo in giapponese, l'altra presentava un inglese pessimo.
La nuova traduzione
Arrivando ai giorni nostri, RoboVerse Translations e GammaTrove hanno unito le forze per rimediare a questo smacco, per un titolo che merita ben altro trattamento. Cosa hanno fatto? Hanno tradotto la versione Nintendo 64.
"La nostra traduzione è interamente nuova", ha spiegato GammaTrove. "Non è quella del Dreamcast. Ci è voluto quasi un anno per completarla. Volevo fare una traduzione di Bangai-O fin dal 2021, ma l'idea ha preso forma solo nel gennaio 2025. Ci ho lavorato a fasi alterne finché, lo scorso autunno, ho contattato RoboVerse Translations (Super Robot Wars 64). Aveva già iniziato a lavorare su Bangai-O, quindi è stato naturale unire gli sforzi e realizzare qualcosa di concreto!"
GammaTrove ha aggiunto: "Dal profondo del cuore, fatevi un favore e provatelo! Più persone dovrebbero dare una chance a Bangai-O. Azione arcade vecchia scuola, frenetica e scorrevole, combattimenti esplosivi e una presentazione appagante rendono il pacchetto davvero completo. E soprattutto... è un sottovalutatissimo outsider del Nintendo 64: un titolo 2D nell'ombra dei giganti 3D (e del Dreamcast!)."
Per uno scherzo del destino, quasi contemporaneamente è stata pubblicata una seconda traduzione del gioco da parte di un altro team. In un gesto davvero signorile, è stato lo stesso GammaTrove a segnalarla: "È stata caricata una SECONDA traduzione di Bangai-O", ha spiegato. "Ora ci sono due modi per godersi questo gioco. Questa versione non è affiliata alla nostra, ma Deadscene e Zoinkity (gli autori della patch) hanno fatto un lavoro fantastico!"