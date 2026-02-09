Xbox sembra puntare a diversi modelli next gen, forse anche una console portatile ufficiale

Il system on chip di AMD, chiamato in codice " Magnus ", dovrebbe garantire la retrocompatibilità con i giochi Xbox Series X|S e con i titoli delle console precedenti attualmente utilizzabili su tali piattaforme, ma anche l'accesso a giochi PC e store di terze parti come Steam , Epic Games Store e altri.

Il concetto principale è quello ormai noto: per la prossima generazione, Microsoft starebbe puntando a un ibrido Xbox-PC , abbattendo le barriere tra i due mondi e basando la nuova macchina su una versione ottimizzata di Windows 11 dotata di un'interfaccia user friendly ma di fatto essendo un PC con alcune caratteristiche diverse.

Libertà di scelta

Ci sono già state molte voci di corridoio su questi argomenti, tutte più o meno corrispondenti, ma di recente c'è stata anche la conferma della CEO di AMD sul fatto che l'hardware per la nuova Xbox sta procedendo bene e sarebbe in tempo per un lancio nel 2027, oltre al possibile supporto di Epic Games Store riferito dal responsabile stesso della piattaforma.

Quello che il giornalista Jez Corden aggiunge al quadro è il fatto che Microsoft abbia intenzione di costruire una sorta di ecosistema allargato, una famiglia di prodotti Xbox sviluppati in OEM con la collaborazione di altre compagnie.

Qualcosa del genere la stiamo già vedendo con Xbox ROG Ally da parte di ASUS, ma altri esempi dovrebbero emergere in futuro, con macchine di diverso tipo accomunate dal marchio Xbox.

All'interno di tutto questo, sembra che Microsoft non abbia abbandonato l'idea di lanciare una console portatile Xbox prodotta internamente: nonostante il progetto sembrava fosse stato accantonato per concentrarsi esclusivamente sulla console domestica, secondo Corden l'idea non è tramontata.

"Nonostante le voci contrarie, mi è stato detto che Microsoft intende comunque realizzare una console portatile Xbox first party, anche se per ora l'attenzione è concentrata sulla tradizionale console Xbox di nuova generazione".

"La console Xbox prodotta internamente da Microsoft sarà l'esperienza Xbox di base e per eccellenza, ma potremmo vedere console Xbox più costose e ancora più premium dai partner Windows di Microsoft, oltre a opzioni più snelle e convenienti".

L'idea, insomma, sarebbe che "La prossima piattaforma Xbox non solo consenta di scegliere l'esperienza hardware desiderata, ma anche il negozio che si preferisce utilizzare".