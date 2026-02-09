Fallout, seconda stagione: come si gestisce il canone?

Conclusa la seconda stagione della serie TV di Fallout eravamo tutti pronti a rispondere alla domanda che ha tenuto i fan con il fiato sospeso sin dal finale della stagione precedente: cos'è successo a New Vegas? Chi è stato al comando dopo il passaggio del Corriere? Qual è il finale canonico di Fallout New Vegas? La risposta è: tutti e nessuno. Lo sappiamo, il titolo dell'articolo è volutamente provocatorio, ma questo perché vogliamo portare la vostra attenzione su un aspetto specifico. Non siamo interessati, infatti, a giudicare la serie TV di Fallout come prodotto meramente televisivo, valutandone copioni, sceneggiature e prove attoriali, né è rilevante ai fini del discorso riconoscerne la capacità di convertire spettatori in pubblico giocante. In questo speciale vogliamo parlare della serie TV come adattamento all'interno del franchise di Fallout e soprattutto del ruolo cruciale e importantissimo che in questo momento ricopre all'interno della saga di Bethesda. Potrebbe sembrare un po' spocchioso ed elitario, però abbiamo pensato a questo articolo per i fan (e scritto da una fan), per tutti coloro che hanno iniziato a vedere questa serie sapendo già perfettamente cosa è successo in tutti gli altri giochi. Se invece siete interessati a una valutazione di tipo più televisivo, allora vi consigliamo di leggere la recensione della seconda stagione della serie TV di Fallout.

Il valore del finale multiplo Partiamo dalla domanda volutamente provocatoria dell'inizio, andando ad analizzare quello che è il rapporto tra la serie TV e i finali multipli, non solo di Fallout New Vegas, ma in parte anche di Fallout 4. Le due stagioni della serie TV di Fallout ci restituiscono un immaginario delineato: iniziamo la seconda stagione vedendo una Repubblica della Nuova California (da qui in poi RNC) prima frammentata e poi in marcia su Vegas; vediamo una Legione di Caesar completamente allo sbando che combatte una lotta intestina dopo che Caesar è morto e soprattutto vediamo la Strip spenta e piena di Deathclaw. In più ci viene fornito un ulteriore dettaglio non trascurabile, un'ulteriore conferma di quello che in tanti sospettavano già, ovvero che esiste da qualche parte sotto New Vegas un Vault segreto riservato ai dirigenti, che in qualche modo è collegato con il Lucky 38. La domanda ovviamente che sorge spontanea è: ok, ma qui come ci siamo arrivati? Il quesito non riceve mai una risposta chiara perché questo avrebbe voluto dire scegliere un finale canonico. La mossa degli scrittori invece è stata tanto furba quanto abile, ovvero fornire uno scenario plausibile che non scontenti nessuno. La prima volta che lo spettatore incontra New Vegas, alla fine della prima stagione Non importa se voi avete tifato per Yes Man o avete dato pieno potere alla Legione: per come viene descritto da sempre l'universo di Fallout, e in particolare per come vengono dipinte all'interno di New Vegas tutte le fazioni, tutto è plausibile perché plausibile è l'instabilità generale della Zona Contaminata. In Fallout non è mai possibile far vincere i buoni, si può scegliere il meno peggio, ciò che arreca meno sofferenze, o ciò che idealmente può durare di più. Ma nel mondo in superficie nulla è per sempre. Gli sceneggiatori si sono espressi più volte sulla questione dicendo che avrebbero cercato di evitare di rendere canonico qualsiasi finale principale, in modo da non delegittimare l'esperienza dei giocatori del classico RPG di Obsidian. Volete chiamarla "paraculaggine"? Ve lo concediamo, ma se non altro è il buon intento che conta. E può sembrare una bambinata, una cosa estremamente infantile, ma lo scegliere un finale canonico tra diversi finali multipli per giustificare un sequel è un'operazione che potrebbe gettare malcontento, perché è come se quello che i giocatori non allineati al canone avessero vissuto emozioni finte, all'interno di una farsa. Scegliere un finale canonico delegittima tutti gli altri Non sempre l'intento degli sceneggiatori è pienamente rispettato: questo approccio funziona bene con i finali di New Vegas, un po' meno con quelli di Fallout 4. Sentiamo diverse volte parlare di un fantomatico comando centrale di Boston, Quintus cita un paio di volte Maxon, vediamo addirittura un Paladino arrivare nel Mojave direttamente dal Commonwealth. Come si realizza questo se a prevalere su Boston è stato ad esempio l'Istituto?

Telefono senza fili Ed entra in scena un secondo espediente narrativo, una furbata estremamente ingegnosa usata numerose volte da Bethesda stessa. Lo chiameremo "il principio di San Tommaso": gli unici fatti davvero sicuri all'interno di Fallout sono quelli contenuti in documenti di fonte certa e quelli che il giocatore vede con i suoi occhi nel gioco. Tutto il resto sono racconti filtrati da altri personaggi, voci che arrivano da lontano, sentito dire, è un gigantesco telefono senza fili in cui ognuno aggiunge, toglie o cambia un pezzo, per convenienza o sbadataggine. Il Paladino che dice di arrivare da Boston, arriva davvero da Boston? O è semplicemente uno che ha preso un Vertibird da qualche parte e ha rubato un'armatura atomica? Le comunicazioni che dovrebbero arrivare dal comando centrale, arrivano veramente da lì, da quel Capitolo? L'ombra del Commonwealth arriva fino nel Mojave È un espediente che all'interno della serie TV vediamo accadere diverse volte, ad esempio quando Lucy e Cooper incontrano i tre poveretti della RNC, partiti da Shady Sands e che non hanno idea di cosa sia successo nel frattempo all'insediamento. È plausibile che alcuni personaggi non siano aggiornati sui fatti, perché quella è una conoscenza enciclopedica che appartiene esclusivamente al giocatore. E che nessuno nella serie TV si chieda cosa è successo per filo e per segno è abbastanza naturale. Non tutti sanno che Shady Sands è saltata in aria, ci sta A chi interessa se il potere stava in mano alla Legione o se dall'altra parte degli Stati Uniti hanno vinto i Railroad: la vita nella Zona Contaminata è difficile e pericolosa, e non importa chi è il capo di turno, è sempre il solito schifo.