Lo spot Pokémon del Super Bowl potrebbe essere costato il doppio di Leggende Pokémon: Z-A

Il Super Bowl non è soltanto la finale del campionato NFL: è un fenomeno culturale che, ogni anno, calamita l'attenzione di oltre cento milioni di spettatori negli Stati Uniti e nel mondo. Una platea così vasta rende gli spazi pubblicitari dell'evento tra i più ambiti e costosi dell'intero panorama televisivo. Per appena 30 secondi di visibilità, i brand possono arrivare a investire decine di milioni di dollari.

Costa più uno spot da un minuto al Super Bowl che un intero gioco?

Per chi non lo sapesse, durante il Super Bowl di quest'anno è stato mostrato uno spot celebrativo per il 30° anniversario della serie Pokémon. La pubblicità dura circa un minuto e include un ricco cast di star come Lady Gaga, Charles Leclerc e Lamine Yamal, ognuna impegnata a rivelare il proprio Pokémon preferito.

Secondo quanto riportato da USA Today, acquistare uno slot pubblicitario da 30 secondi al Super Bowl di quest'anno richiedeva tra gli 8 e i 10 milioni di dollari. Considerando che lo spot Pokémon dura circa il doppio, il solo spazio televisivo potrebbe essere costato tra i 16 e i 20 milioni di dollari. A questa cifra vanno poi aggiunti i costi di produzione e l'ingaggio delle numerose celebrità coinvolte, elementi che potrebbero far lievitare il totale fino a sfiorare i 30 milioni di dollari.

Stando ai dati emersi dalla recente e massiccia fuga di informazioni che ha colpito Game Freak, Leggende Pokémon: Z-A avrebbe invece richiesto un budget di circa 13 milioni di dollari. Una cifra non ufficiale e da prendere con cautela, ma che, se confermata, implicherebbe che un singolo spot da un minuto al Super Bowl sia costato più dell'intero sviluppo del gioco.

Se da una parte questo paragone mette in luce gli investimenti esorbitanti necessari per apparire al Super Bowl, dall'altra sta riaccendendo tra i fan le discussioni sui budget destinati ai giochi della serie Pokémon. Molti ritengono che cifre così contenute, paragonabili a quelle di un titolo doppia A economico, non siano sufficienti a garantire prodotti all'altezza dell'importanza del franchise, e che proprio questi limiti ecnomici sia una delle cause principali del comparto grafico sottotono degli ultimi capitoli.

D'altro canto, va ricordato che i videogiochi rappresentano solo una parte del fatturato complessivo del franchise Pokémon, che continua a generare ricavi enormi attraverso merchandising, carte collezionabili, serie animate ed eventi. E, al netto delle critiche sui budget di sviluppo, ogni nuovo capitolo della serie principale continua comunque a vendere decine di milioni di copie, confermando la forza commerciale del brand anche quando la qualità tecnica non convince tutti.