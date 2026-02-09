0

Smartphone RedMagic 10 Pro in offerta su AliExpress con un coupon che ti farà risparmiare ulteriormente

Tra le offerte di AliExpress troviamo lo smartphone RedMagic 10 Pro con Snapdragon 8 Elite e batteria da 7.050 mAh.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   09/02/2026
REDMAGIC 10 Pro

Su AliExpress è disponibile lo smartphone RedMagic 10 Pro da 512 GB a 623,77 €. Con il codice MULTI60 potrai risparmiare altri 60 € (prova con il codice ITPP60, se il primo non dovesse funzionare). Puoi acquistarlo direttamente cliccando su questo link. Inoltre, è possibile usufruire del PayPal Discount (ulteriori 16 € di sconto su un acquisto minimo di 160 €). Puoi acquistare lo smartphone cliccando direttamente su questo link.

Si tratta in questo caso delle nuove offerte di AliExpress, disponibili fino al 23 febbraio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni, hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, quindi aumentare o diminuire nel corso delle ore.

RedMagic 10 Pro in offerta

Questo smartphone ti permetterà di giocare ai tuoi titoli preferiti, grazie a una frequenza di aggiornamento di 144Hz, allo schermo full AMOLED FHD+ e al chip Snapdragon 8 Elite in grado di offrire immagini sempre fluide. A contribuire è il sistema di raffreddamento multidimensionale, per mantenere un frame rate stabile e ridurre efficacemente la temperature del core della CPU grazie alla dissipazione in metallo liquido.

REDMAGIC 10 Pro
REDMAGIC 10 Pro

Si tratta quindi di uno smartphone ottimo per il gaming ed eccellente in performance e autonomia, ma per alcuni utenti l'esperienza d'uso quotidiana risulta meno rifinita. Inoltre, il comparto fotografico non è estremamente convincente. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

#Sconti
