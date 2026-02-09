Smartphone RedMagic 10 Pro in offerta su AliExpress con un coupon che ti farà risparmiare ulteriormente

Su AliExpress è disponibile lo smartphone RedMagic 10 Pro da 512 GB a 623,77 €. Con il codice MULTI60 potrai risparmiare altri 60 € (prova con il codice ITPP60, se il primo non dovesse funzionare). Puoi acquistarlo direttamente cliccando su questo link. Inoltre, è possibile usufruire del PayPal Discount (ulteriori 16 € di sconto su un acquisto minimo di 160 €). Puoi acquistare lo smartphone cliccando direttamente su questo link.
Si tratta in questo caso delle nuove offerte di AliExpress, disponibili fino al 23 febbraio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni, hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, quindi aumentare o diminuire nel corso delle ore.
RedMagic 10 Pro in offerta
Questo smartphone ti permetterà di giocare ai tuoi titoli preferiti, grazie a una frequenza di aggiornamento di 144Hz, allo schermo full AMOLED FHD+ e al chip Snapdragon 8 Elite in grado di offrire immagini sempre fluide. A contribuire è il sistema di raffreddamento multidimensionale, per mantenere un frame rate stabile e ridurre efficacemente la temperature del core della CPU grazie alla dissipazione in metallo liquido.
Si tratta quindi di uno smartphone ottimo per il gaming ed eccellente in performance e autonomia, ma per alcuni utenti l'esperienza d'uso quotidiana risulta meno rifinita. Inoltre, il comparto fotografico non è estremamente convincente. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.