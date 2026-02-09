Cuffie e auricolari Sony in sconto su AliExpress: ecco una serie di coupon per risparmiare

Su AliExpress sono disponibili le cuffie e gli auricolari Sony a prezzi scontati. Tuttavia, con i seguenti codici potrai spendere ancora meno. Si tratta in questo caso delle nuove offerte disponibili fino al 23 febbraio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni, hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, quindi aumentare o diminuire nel corso delle ore.
Cuffie e auricolari Sony in sconto
Partiamo dalle cuffie WH-1000XM4 disponibili a 194,27 €. Con il codice MULTI20 potrai risparmiare altri 20 € (prova con ITPP20, se il primo non dovesse funzionare). Puoi acquistarle direttamente tramite questo link. Inoltre, per tutte queste offerte, sappi che potrai usufruire di un PayPal Discount così strutturato:
- Altri 8 € di sconto su un acquisto minimo di 80 €
- Altri 16 € di sconto su un acquisto minimo di 160 €
Le cuffie WH-1000XM5, particolarmente apprezzate dagli utenti, costano attualmente 233,51 €. C0n il codice MULTI20 potrai risparmiare altri 20 € (in alternativa prova il codice ITPP20). Acquistale cliccando su questo link.
Le WH-1000XM6 sono invece disponibili a 364,99 €. Assicurati di usare i codici MULTI30 o ITPP30 per risparmiare 30 €. Puoi comprarle cliccando qui.
Infine, gli auricolari WF-1000XM5 costano 174,57 €, ma con il codice MULTI20 o ITPP20 potrai risparmiare altri 20 €. Acquistali cliccando su questo link.