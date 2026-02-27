GCC Pokémon avrà presto un'espansione speciale per il 30° anniversario, annunciata in trailer

Carte provenienti anche dal passato

In assenza di dettagli più precisi, possiamo notare come il trailer, visibile qui sotto, mostri alcune carte storiche del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, cosa che fa pensare a possibili riedizioni o versioni nuove di carte del passato.

Al di là di questa veloce occhiata alla nuova espansione nel teaser trailer, mancano comunque dettagli sulla consistenza di questa, ma annunci più precisi arriveranno a breve.

Da quanto possiamo vedere, sembra che le carte possano provenire da tutte le generazioni a partire dalla prima, con tanto di Pikachu e Charizard tra le carte messe in evidenza nel trailer, con probabili riferimenti anche alle generazioni successive.

Nel frattempo, durante il Pokémon Presents abbiamo avuto modo di scoprire il nuovo Pokémon Vento e Onda, il ritorno di Pokémon XD: Tempesta Oscura su Nintendo Switch 2 e qualcosa su Pokémon Pokopia.