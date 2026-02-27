Pokémon Game Music Collection è una replica del Game Boy che riproduce le musiche di Blu e Rosso

In occasione del Pokémon Day è stata annunciata la Pokémon Game Music Collection, una replica del Game Boy originale come lettore musicale che riproduce le iconiche colonne sonore di Pokémon Rosso e Pokémon Blu.

Il peculiare gadget da collezione è disponibile da oggi e permette di ascoltare 45 tracce scambiando altrettante repliche delle cartucce Game Boy dei due giochi di prima generazione. Il tutto è racchiuso in una confezione che sui lati riprende le storiche box art di Rosso e Blu.