Pokémon Game Music Collection è una replica del Game Boy che riproduce le musiche di Blu e Rosso

In occasione del Pokémon Day è stata annunciata la Pokémon Game Music Collection, una replica del Game Boy originale come lettore musicale che riproduce le iconiche colonne sonore di Pokémon Rosso e Pokémon Blu.
Il peculiare gadget da collezione è disponibile da oggi e permette di ascoltare 45 tracce scambiando altrettante repliche delle cartucce Game Boy dei due giochi di prima generazione. Il tutto è racchiuso in una confezione che sui lati riprende le storiche box art di Rosso e Blu.
Un oggetto da collezione per i fan di vecchia data
Qui sotto potrete vedere il trailer che presenta questo oggetto da collezione, chiaramente ideato con in mente i fan storici della serie, in particolare quelli che hanno vissuto in prima persona la prima generazione Pokémon.
Nel momento in cui scriviamo, non è stato ancora annunciato un prezzo di vendita. Aggiorneremo l'articolo non appena saranno disponibili ulteriori dettagli. Nel frattempo, che ne pensate, questo oggetto da collezione vi interessa? Fatecelo sapere nei commenti.