1

Pokémon Game Music Collection è una replica del Game Boy che riproduce le musiche di Blu e Rosso

Pokémon Game Music Collection replica il Game Boy originale e permette di ascoltare 45 tracce da Pokémon Rosso e Blu tramite cartucce dedicate, pensata come gadget da collezione per i fan storici della serie.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   27/02/2026
Pokémon Game Music Collection

In occasione del Pokémon Day è stata annunciata la Pokémon Game Music Collection, una replica del Game Boy originale come lettore musicale che riproduce le iconiche colonne sonore di Pokémon Rosso e Pokémon Blu.

Il peculiare gadget da collezione è disponibile da oggi e permette di ascoltare 45 tracce scambiando altrettante repliche delle cartucce Game Boy dei due giochi di prima generazione. Il tutto è racchiuso in una confezione che sui lati riprende le storiche box art di Rosso e Blu.

Un oggetto da collezione per i fan di vecchia data

Qui sotto potrete vedere il trailer che presenta questo oggetto da collezione, chiaramente ideato con in mente i fan storici della serie, in particolare quelli che hanno vissuto in prima persona la prima generazione Pokémon.

Nel momento in cui scriviamo, non è stato ancora annunciato un prezzo di vendita. Aggiorneremo l'articolo non appena saranno disponibili ulteriori dettagli. Nel frattempo, che ne pensate, questo oggetto da collezione vi interessa? Fatecelo sapere nei commenti.

#Pokémon
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Pokémon Game Music Collection è una replica del Game Boy che riproduce le musiche di Blu e Rosso