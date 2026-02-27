1

Leggende Pokémon: Z-A - Megadimensione, ecco Mega Garchomp Z e i nuovi contenuti

Durante il Pokémon Presents di oggi è stato annunciato l'arrivo di Mega Garchomp Z e di alcuni nuovi contenuti per l'espansione Megadimensione di Leggende Pokémon: Z-A.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/02/2026
Uno dei personaggi di Leggende Pokémon: Z-A
Leggende Pokémon: Z-A - Megadimensione
Leggende Pokémon: Z-A - Megadimensione
News Video Immagini

L'espansione Megadimensione di Leggende Pokémon: Z-A vede l'arrivo oggi di Mega Garchomp Z e dei nuovi contenuti che The Pokémon Company aveva promesso in concomitanza con il trentesimo anniversario della serie.

Evoluzione definitiva di Garchomp, la nuova versione del personaggio assume in questa variante Z una forma ancora più potente, trasformandosi in una vera e propria arma con cui è possibile dominare il campo di battaglia.

Dal punto di vista estetico, il design del Pokémon viene sviluppato attraverso l'aggiunta di appendici, una colorazione più scura e una corazza che appare decisamente più robusta, il tutto accompagnato da un'aura che trasmette un'idea ben chiara della forza di questa creatura.

Il nuovo Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto include un Pokémon Drago dalla quarta generazione Il nuovo Raid Teracristal di Pokémon Scarlatto e Violetto include un Pokémon Drago dalla quarta generazione

Avevamo fatto la conoscenza di Garchomp circa un anno fa, quando il Pokémon di tipo Drago / Terra è stato introdotto nei giochi contestualmente all'inizio di un evento speciale.

Arriva anche Pokémon Home

A un paio di mesi dal lancio di Leggende Pokémon: Z-A - Megadimensione, arriva anche la notizia che presto sarà possibile collegare il gioco a Pokémon Home, ampliando così le possibilità di gestione e trasferimento dei propri Pokémon.

Si potranno infatti inviare i Pokémon catturati e allenati in Leggende Pokémon: Z-A alla versione Nintendo Switch di Pokémon Home. I giocatori potranno inoltre trasferire alcuni Pokémon provenienti dai capitoli precedenti della serie nel proprio team di Z-A, arricchendo così l'esperienza di gioco.

Ad ogni modo, i Pokémon trasferiti da Leggende Pokémon: Z-A a Pokémon Home non potranno essere spostati in altri giochi Pokémon: si tratta di un'operazione a senso unico per il titolo ambientato a Luminopoli.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Leggende Pokémon: Z-A - Megadimensione, ecco Mega Garchomp Z e i nuovi contenuti