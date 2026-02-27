Leggende Pokémon: Z-A - Megadimensione, ecco Mega Garchomp Z e i nuovi contenuti

L'espansione Megadimensione di Leggende Pokémon: Z-A vede l'arrivo oggi di Mega Garchomp Z e dei nuovi contenuti che The Pokémon Company aveva promesso in concomitanza con il trentesimo anniversario della serie.
Evoluzione definitiva di Garchomp, la nuova versione del personaggio assume in questa variante Z una forma ancora più potente, trasformandosi in una vera e propria arma con cui è possibile dominare il campo di battaglia.
Dal punto di vista estetico, il design del Pokémon viene sviluppato attraverso l'aggiunta di appendici, una colorazione più scura e una corazza che appare decisamente più robusta, il tutto accompagnato da un'aura che trasmette un'idea ben chiara della forza di questa creatura.
Avevamo fatto la conoscenza di Garchomp circa un anno fa, quando il Pokémon di tipo Drago / Terra è stato introdotto nei giochi contestualmente all'inizio di un evento speciale.
Arriva anche Pokémon Home
A un paio di mesi dal lancio di Leggende Pokémon: Z-A - Megadimensione, arriva anche la notizia che presto sarà possibile collegare il gioco a Pokémon Home, ampliando così le possibilità di gestione e trasferimento dei propri Pokémon.
Si potranno infatti inviare i Pokémon catturati e allenati in Leggende Pokémon: Z-A alla versione Nintendo Switch di Pokémon Home. I giocatori potranno inoltre trasferire alcuni Pokémon provenienti dai capitoli precedenti della serie nel proprio team di Z-A, arricchendo così l'esperienza di gioco.
Ad ogni modo, i Pokémon trasferiti da Leggende Pokémon: Z-A a Pokémon Home non potranno essere spostati in altri giochi Pokémon: si tratta di un'operazione a senso unico per il titolo ambientato a Luminopoli.