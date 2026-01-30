Nioh 3, un trailer presenta le caratteristiche della versione PS5

PlayStation ha pubblicato un trailer di Nioh 3 che presenta le caratteristiche della versione PS5, a cominciare da una grafica che raggiunge i 4K e offre dunque un alto livello di dettaglio per l'ambientazione giapponese feudale del nuovo capitolo.
Dopodiché ovviamente ci sono le funzionalità peculiari della console Sony, ovverosia il feedback aptico e i grilletti adattivi del controller DualSense, che aumentano il grado di coinvolgimento dell'esperienza.
In particolare, queste tecnologie arricchiscono le sequenze di combattimento, andando a enfatizzare la resa di ogni singolo colpo e differenziando le sensazioni di utilizzo di ogni arma in base alla resistenza esercitata dal trigger.
Il video cita infine l'audio 3D, che consente di "sfoderare la lama e anticipare le imboscate" grazie alla collocazione spaziale di ogni suono sui dispositivi compatibili.
Un capitolo davvero promettente
Disponibile con una demo che consente di trasferire i progressi nella versione completa del gioco, Nioh 3 si pone senza dubbio come un capitolo davvero promettente per la serie soulslike prodotta da Koei Tecmo, grazie ad alcune interessanti novità.
Fra queste spicca il doppio stile di combattimento, che consente al protagonista dell'avventura di lottare come un samurai o come un ninja alternando le due posizioni all'istante e dando così vita a combinazioni di colpi assolutamente devastanti e spettacolari.
Dopodiché c'è la struttura, che in Nioh 3 propone mappe "open field", decisamente più ampie rispetto ai precedenti episodi pur non rientrando in una connotazione open world.