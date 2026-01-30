2K Games ha presentato WWE 2K26: uscirà su PC, PS5, Xbox e Switch 2

Come si vociferava negli ultimi giorni, CM Punk sarà protagonista della modalità 2K Showcase , che ripercorrerà la sua carriera introducendo anche una sezione "what if...?" con incontri che il Best in the World non ha avuto occasione di disputare, oppure immaginando che non sia mai andato via dalla WWE.

Quest'anno niente PS4 e Xbox One : la serie sarà disponibile unicamente sulle piattaforme di attuale generazione, nella fattispecie PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, in quest'ultimo caso con supporto alla modalità mouse, al touch screen, al GameShare e alla GameChat, e non solo.

Saranno infatti ben quattro le edizioni che potremo acquistare: la standard Edition con in copertina CM Punk, la King of Kings Edition con in copertina Triple H, la Attitude Era Edition e la Monday Night War Edition.

2K Games ha presentato WWE 2K26 , confermandone la data di uscita: il gioco sarà disponibile a partire dal 13 marzo ma con un accesso anticipato dal 6 marzo per chi acquista una delle tre edizioni limitate del gioco.

Le parole di Punk

Se avete letto la nostra anteprima di WWE 2K26, saprete che sarà Punk stesso a svolgere il ruolo di narratore nella modalità 2K Showcase, oltre a campeggiare sulla copertina della standard edition del gioco.

"Da bambino potevo solo sognare di essere sulla copertina di un videogioco", ha detto CM Punk. "Ora entro a far parte di un gruppo molto esclusivo di superstar WWE che ci sono riuscite per ben due volte!" Era infatti già accaduto ai tempi di WWE '13.

"Mi sono divertito a narrare il 2K Showcase, mi ha dato l'opportunità di raccontare ai fan la vera storia senza filtri dei momenti, dei match e delle controversie della mia carriera. I giocatori potranno mettersi nei miei panni, rivivere alcuni dei miei momenti più gloriosi nella WWE e affrontare sfide che io stesso non ho mai avuto modo di disputare."

"WWE 2K26 introduce diverse nuove tipologie di match e funzionalità di gameplay richieste dalla community", ha dichiarato invece Greg Thomas, presidente di Visual Concepts. "Il team ha lavorato molto per perfezionare l'azione sul ring, ampliando allo stesso tempo le opzioni creative per offrire ai giocatori una libertà senza precedenti."