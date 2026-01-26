L'ex art director di Marathon difende il gioco da chi lo odia

Marathon arriverà a marzo e ci sono grandi discussioni sulle sue possibilità di avere successo. C'è chi odia il progetto, c'è chi lo sta già supportando con i preacquisti e c'è chi invece lo ha creato e crede fermamente in quanto è stato realizzato.

Parliamo ad esempio di Joseph Cross, ex art director che ha lavorato a Marathon e ha lasciato Bungie pochi mesi fa. Sebbene il suo rapporto con la compagnia si sia oramai interrotto e non abbia alcun legame o dovere nei confronti del videogioco, Cross è un grande fan di quanto ha realizzato a livello grafico.