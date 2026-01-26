L'ex art director di Marathon difende il gioco da chi lo odia

Marathon arriverà a marzo e ci sono grandi discussioni sulle sue possibilità di avere successo. C'è chi odia il progetto, c'è chi lo sta già supportando con i preacquisti e c'è chi invece lo ha creato e crede fermamente in quanto è stato realizzato.
Parliamo ad esempio di Joseph Cross, ex art director che ha lavorato a Marathon e ha lasciato Bungie pochi mesi fa. Sebbene il suo rapporto con la compagnia si sia oramai interrotto e non abbia alcun legame o dovere nei confronti del videogioco, Cross è un grande fan di quanto ha realizzato a livello grafico.
Cosa ha detto l'art director di Marathon
In una recente intervista, Cross ha parlato del suo contributo al progetto. Ha dichiarato: "Credo in quello che abbiamo fatto. Penso che abbiamo realizzato qualcosa di davvero bello e credo che alla fine funzionerà. Non posso controllare il modo in cui il gioco si gioca. Non sono un designer. Non sono il direttore del gioco. Posso controllare solo ciò che è nelle mie possibilità e, per quello che potevo controllare, mi sento davvero soddisfatto."
"E questo non potete togliermelo, per quanto gli haters ci provino online o altrove, e indipendentemente dal fatto che qualcuno non apprezzi personalmente la direzione artistica, o non sia d'accordo con qualche scelta politica fatta da Bungie, o qualunque sia l'ostilità del momento: non potete togliermi la cosa a cui tengo di più."
Voi che ne pensate? Visivamente Marathon è di qualità oppure non ne apprezzate lo stile? Ricordiamo infine che sono disponibili i preordini di Marathon: prezzi, contenuti e bonus delle edizioni per PS5, Xbox Series X|S e Steam.