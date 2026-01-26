L'evento di presentazione di Highguard verrà trasmesso stasera

Highguard arriva oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S: il nuovo sparatutto free-to-play sviluppato dallo studio indipendente Wildlight Entertainment sarà protagonista, come annunciato, di un evento di presentazione che verrà trasmesso stasera a partire dalle 19.00.

A suonare la carica rispetto al debutto del gioco è stato ancora una volta Geoff Keighley, ideatore e presentatore dei The Game Awards, che ha voluto riservare a Highguard uno degli slot più importanti durante l'ultima edizione del suo show, a quanto pare senza percepire alcun compenso.

Il grande entusiasmo espresso da Keighley nei confronti di questo progetto ha lasciato perplessi parecchi appassionati, che tuttavia sono inevitabilmente rimasti incuriositi dall'inconsueta sponsorizzazione da parte del giornalista canadese.

A questo punto non rimane che attendere l'orario di sblocco, che dovrebbe coincidere con quello della presentazione, e provare con mano l'esperienza messa a punto da Wildlight Entertainment, che include tra le sue fila ex sviluppatori di Apex Legends, Titanfall e Call of Duty: Modern Warfare.