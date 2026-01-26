0

Le cuffie wireless SteelSeries Arctis Nova 7P sono in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo le cuffie SteelSeries Arctis Nova 7P al prezzo più basso di sempre, con uno sconto del 40%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/01/2026
Cuffie SteelSeries Arctis Nova 7P

Su Amazon sono disponibili le cuffie SteelSeries Arctis Nova 7P a 124,99 € rispetto al prezzo consigliato di 209,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 40%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni dall'uscita, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrai eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possa valutarne l'acquisto. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Caratteristiche delle cuffie

Si tratta in questo caso delle cuffie Gen 1 con sistema acustico Nova progettato su misura. I driver Hi-Fi rendono l'audio migliore, per sessioni di gioco estremamente convincenti. A contribuire è il suono surround immersivo che ti permetterà di sentire ogni passo o sussurro. Lato connettività è possibile giocare a 2,4 GHz senza lag mentre usi contemporaneamente il Bluetooth.

Cuffie SteelSeries Arctis Nova 7P
Cuffie SteelSeries Arctis Nova 7P

Le cuffie sono compatibili con PC, Xbox, Switch, PlayStation (con dongle USB-C per Quantum 2.0 Wireless e adattore USB-A incluso). La batteria offre un'autonomia di 38 ore, mentre la ricarica di 15 minuti consente di utilizzare le cuffie per altre 6 ore.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Le cuffie wireless SteelSeries Arctis Nova 7P sono in sconto su Amazon al minimo storico