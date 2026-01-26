Samsung pronta alla produzione di memorie HBM4 per i chip IA NVIDIA di nuova generazione

L'eventuale accordo rappresenterebbe un tassello importante nella strategia di Samsung per recuperare terreno rispetto a SK Hynix, che negli ultimi anni si è affermata come principale fornitore di memorie avanzate utilizzate nei chip per acceleratori di intelligenza artificiale. I ritardi nelle forniture avevano inciso negativamente sui risultati finanziari e sull'andamento del titolo Samsung nel corso dello scorso anno.

Secondo fonti citate da Reuters, Samsung Electronics si avvicina a un passaggio rilevante nella competizione sulle memorie. Il gruppo sudcoreano sarebbe infatti pronto ad avviare la produzione delle nuove memorie ad alta larghezza di banda HBM4 già dal prossimo mese, con l'obiettivo di rifornire NVIDIA .

Quando inizia la produzione di memorie Samsung HBM4

Secondo la fonte citata da Reuters, Samsung inizierà la produzione di HBM4 il mese prossimo, senza che siano stati forniti dettagli sui volumi destinati a NVIDIA. Un portavoce del gruppo sudcoreano ha scelto di non commentare, mentre NVIDIA non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali al momento.

Samsung Electronics potrebbe diventare fornitore di memorie HBM4 per NVIDIA

Le indiscrezioni trovano parziale conferma in un report del quotidiano Korea Economic Daily, secondo cui Samsung avrebbe superato i test interni di validazione richiesti da NVIDIA e AMD. In base alle stesse fonti, le prime spedizioni verso Nvidia potrebbero partire già nelle prossime settimane, rafforzando la posizione di Samsung in un segmento chiave del mercato.

La reazione degli investitori è stata immediata. Nella mattinata di contrattazioni, il titolo Samsung ha registrato un rialzo del 2,2%, mentre le azioni di SK Hynix hanno perso il 2,9%. Un segnale che il mercato valuta con attenzione ogni sviluppo nella competizione tra i due gruppi sudcoreani.

SK Hynix, dal canto suo, ha dichiarato lo scorso ottobre di aver concluso le trattative per la fornitura di memorie HBM con i principali clienti per il prossimo anno. All'inizio di gennaio, un dirigente dell'azienda ha confermato l'avvio, dal mese prossimo, dell'utilizzo di wafer di silicio nel nuovo impianto M15X di Cheongju, destinato alla produzione di memorie HBM. Non è stato però chiarito se l'HBM4 rientrerà nella fase iniziale della produzione.

Entrambe le aziende sono attese alla pubblicazione dei risultati finanziari del quarto trimestre, occasione in cui potrebbero emergere dettagli più precisi sugli ordini e sulle prospettive commerciali delle memorie HBM4. Intanto secondo Intel i laptop resisteranno alla crisi delle RAM grazie alle scorte delle memorie.