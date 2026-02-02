Resident Evil Requiem ha uno sconvolgente cortometraggio in live action ufficiale

Il cortometraggio mette in scena la storia di due persone, fornendo una visione inedita della vita all'interno di Raccoon City tra i normali abitanti della città prima, durante e dopo la crisi dell'outbreak.

"Evil has always had a name" è il titolo di questo breve filmato girato con attori in carne e ossa e con protagonista un nome decisamente noto come Maika Monroe , attrice che in ambito horror si è già fatta ben conoscere con Longlegs e It Follows, a indicare una produzione di un certo livello.

Capcom sta alzando il volume della comunicazione in vista del lancio di Resident Evil Requiem , pubblicando in queste ore un cortometraggio in live action ufficiale sul gioco, che mostra una sconvolgente storia all'interno di Raccoon City .

Vita, morte e non-morte a Raccoon City

In particolare, il video Evil has always had a name mette in scena la storia di una madre e una figlia, mostrando lo straziante contrasto fra la vivacità e la spensieratezza della vita normale prima dell'epidemia zombie e dopo lo scoppio del caos.

Dopo alcune scene di normale esistenza, si scatena l'incubo: vediamo dunque le due cercare di raggiungere la centrale di polizia di Raccoon City seguendo gli avvisi trasmessi alla TV, ma ritrovandosi in questo modo in mezzo all'incubo.

Sebbene sembri, in un primo momento, che quantomeno una tra madre o figlia riesca a sopravvivere, il finale del cortometraggio si dimostra davvero amarissimo, peraltro introducendo quello che dovrebbe essere un tema particolare di Resident Evil Requiem.

Il nuovo capitolo introdurrà infatti degli zombie un po' diversi rispetto a quelli che abbiamo visto in precedenza, in quanto queste creature sembrano mantenere alcuni ricordi o legami con la vita precedente, cosa che ne influenza i comportamenti, e quello che vediamo alla fine del video potrebbe essere un riferimento a questa caratteristica.

Ricordiamo che Resident Evil Requiem ha la data di uscita fissata per il 27 febbraio, e che nel gioco le azioni di Grace possono influenzare le sezioni con Leon e viceversa.