Le funzionalità Steam di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties in un trailer

Il nuovo trailer di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties illustra le funzionalità Steam dell'atteso remake, a cominciare naturalmente dal supporto di Steam Deck: al lancio il gioco sarà già verificato per l'handheld prodotto da Valve.
Oltre ai badge e alle trading card, la versione Steam potrà contare su di un frame rate sbloccato e sul supporto delle migliori tecnologie di upscaling e frame generation, così da poter girare al meglio anche sulle configurazioni di fascia media.
A queste caratteristiche si aggiunge anche la compatibilità con i monitor ultrawide, che consentirà di ammirare gli scenari di Kamurocho e Okinawa con un colpo d'occhio inedito e un taglio decisamente cinematografico.
A quanto detto finora si aggiunge il discorso relativo ai requisiti di sistema, che a quanto pare sono abbordabili e puntano a coinvolgere il maggior numero possibile di utenti in questa rinnovata esperienza targata Ryu Ga Gotoku Studio.
Tante novità
Alcuni giorni fa abbiamo provato le nuove modalità di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, che puntano ad aggiungere un pizzico di vivacità in più rispetto alla versione originale del gioco e ad aggiungere un certo grado di profondità anche al comparto narrativo.
Dalle attività casalinghe presso l'orfanotrofio Morning Glory alle missioni di Ragazzaccio Drago, passando per l'espansione inedita Dark Ties e le sue attività extra, come Kanda Damage Control e Hell's Arena, a questo rifacimento non mancheranno di certo i contenuti.