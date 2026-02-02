Le funzionalità Steam di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties in un trailer

Il nuovo trailer di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties illustra le funzionalità Steam dell'atteso remake, a cominciare naturalmente dal supporto di Steam Deck: al lancio il gioco sarà già verificato per l'handheld prodotto da Valve.

Oltre ai badge e alle trading card, la versione Steam potrà contare su di un frame rate sbloccato e sul supporto delle migliori tecnologie di upscaling e frame generation, così da poter girare al meglio anche sulle configurazioni di fascia media.

A queste caratteristiche si aggiunge anche la compatibilità con i monitor ultrawide, che consentirà di ammirare gli scenari di Kamurocho e Okinawa con un colpo d'occhio inedito e un taglio decisamente cinematografico.

A quanto detto finora si aggiunge il discorso relativo ai requisiti di sistema, che a quanto pare sono abbordabili e puntano a coinvolgere il maggior numero possibile di utenti in questa rinnovata esperienza targata Ryu Ga Gotoku Studio.