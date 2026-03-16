La Stagione 4 di Invincible è stata mostrata con una clip esclusiva

La Stagione 4 di Invincible farà il proprio debutto con i primi tre episodi il 18 marzo e proseguirà quindi la trasmissione a cadenza settimanale , terminando la sua corsa con l'ottavo episodio, previsto per il 22 aprile.

E sta per arrivare anche il gioco

I fan del fumetto di Robert Kirkman e della serie animata prodotta da Amazon sapranno di certo che sta per arrivare anche un gioco ispirato a queste storie e a questi personaggi: si tratta di Invincible VS, che sarà disponibile dal 30 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Caratterizzato da un gameplay a squadre, il picchiaduro sviluppato da Quarter Up e prodotto da Skybound Games sembra davvero fedele allo show sul piano estetico e può contare su di un roster che include tutte le figure più importanti viste finora.