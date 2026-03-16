La Stagione 4 di Invincible è stata mostrata con una clip esclusiva

IGN ha pubblicato una clip tratta dalla Stagione 4 di Invincible che fornisce un breve ma interessante assaggio di ciò che ci attende nei nuovi episodi della serie animata in arrivo sulla piattaforma Prime Video.
Nel video, tratto dal primo episodio della quarta stagione, ritroviamo Mark con addosso ancora i segni della drammatica battaglia con Conquest, impegnato stavolta ad affrontare un avversario inedito.
Si tratta di Dinosaurus, una sorta di dinosauro antropomorfo dotato di una forza straordinaria, capace a quanto pare di mettere in difficoltà l'eroe grazie anche alle sue enormi zanne e agli artigli decisamente affilati.
La Stagione 4 di Invincible farà il proprio debutto con i primi tre episodi il 18 marzo e proseguirà quindi la trasmissione a cadenza settimanale, terminando la sua corsa con l'ottavo episodio, previsto per il 22 aprile.
E sta per arrivare anche il gioco
I fan del fumetto di Robert Kirkman e della serie animata prodotta da Amazon sapranno di certo che sta per arrivare anche un gioco ispirato a queste storie e a questi personaggi: si tratta di Invincible VS, che sarà disponibile dal 30 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
Caratterizzato da un gameplay a squadre, il picchiaduro sviluppato da Quarter Up e prodotto da Skybound Games sembra davvero fedele allo show sul piano estetico e può contare su di un roster che include tutte le figure più importanti viste finora.