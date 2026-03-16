Cyberpunk 2077 riceverà l'aggiornamento a PS5 Pro tra non troppo e sarà gratuito

Cyberpunk 2077 ha avuto una storia travagliata e ha dovuto affrontare nei primi tempi parecchi problemi tecnici, in particolar modo su console. CD Projekt RED si è però rimboccata le maniche nel corso degli anni ed è riuscita a rendere il GDR cyberpunk un ottimo prodotto anche a livello tecnologico.
Ora, inoltre, vuole andare oltre inserendo il supporto alle tecnologie di PS5 Pro in modo nativo, con un aggiornamento gratuito che arriverà presto.
Cosa è stato annunciato su Cyberpunk 2077
Come potete vedere qui sotto, l'account ufficiale sui social media di Cyberpunk 2077 ha condiviso l'informazione in un breve post che recita: "Preparatevi a passare a PS5 Pro, chooms. Un aggiornamento tecnologico e gratuito di Cyberpunk 2077 per la versione PS5 del gioco è in arrivo in un futuro non troppo distante. Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli nelle prossime settimane!".
In un secondo messaggio, l'account di Cyberpunk 2077 afferma: "Per trasparenza: questo aggiornamento non introdurrà nessun nuovo contenuto in-game. Sarà pubblicato unicamente per la versione PS5 del videogioco ed è esclusivamente focalizzato sul permettere al gioco di sfruttare le capacità espanse dell'hardware offerte dal sistema PS5 Pro."
Non viene per ora precisato che tipo di miglioramenti possiamo aspettarci da questo aggiornamento per PS5 Pro, ma supponiamo verrà sfruttato anche il nuovo PSSR, attivo ora in una serie di videogiochi come Silent Hill, Final Fantasy VII Rebirth e non solo.