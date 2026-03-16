Cyberpunk 2077 riceverà l'aggiornamento a PS5 Pro tra non troppo e sarà gratuito

Cyberpunk 2077 ha avuto una storia travagliata e ha dovuto affrontare nei primi tempi parecchi problemi tecnici, in particolar modo su console. CD Projekt RED si è però rimboccata le maniche nel corso degli anni ed è riuscita a rendere il GDR cyberpunk un ottimo prodotto anche a livello tecnologico.

Ora, inoltre, vuole andare oltre inserendo il supporto alle tecnologie di PS5 Pro in modo nativo, con un aggiornamento gratuito che arriverà presto.