"Hytale è un gioco eterno": il fondatore rassicura i giocatori sul supporto a lungo termine

Il fondatore di Hypixel, il team di Hytale, ha tranquillizzato i giocatori e ha confermato che il supporto ad Hytale non terminerà mai.

Il viaggio di Hytale , il gioco di sopravvivenza e costruzione ispirato a Minecraft, è appena iniziato e prima che arrivi a una versione "1.0", che possa essere considerata completa, ci vorranno ancora anni. C'è però chi sta già pensando al futuro per capire che tipo di supporto sarà garantito dagli autori .

Cosa ha detto il fondatore di Hypixel

Come potete vedere nei due post qui sotto, un utente ha scritto: "Hey, Simon Collins-Laflamme, cosa accadrà quando Hytale sarà pubblicato [in versione completa]? Sarà la fine dello sviluppo del gioco o continuerete a realizzare nuovi aggiornamenti come fa Minecraft?".

Il fondatore ha quindi risposto: "Hytale è un gioco eterno, riceverà aggiornamenti fintanto che i videogiochi esisteranno". Ovviamente dobbiamo approcciare questa risposta nel modo corretto. Non va considerata come una promessa, ma come un obiettivo: se il gioco tra qualche tempo dovesse perdere tutti i propri giocatori e il team a un certo punto non riuscisse più a guadagnare un singolo centesimo da Hytale, smetterebbe di supportarlo.

Alcuni utenti su Reddit, leggendo questa risposta, hanno iniziato a discutere sulla sostenibilità del progetto, con alcuni giocatori che hanno persino affermato che sperano nell'arrivo di DLC estetici così da poter supportare il progetto.

Per il momento però Hytale sta riscuotendo un grande successo, dando ragione al fondatore che ha lottato duramente per poter tenere in vita il progetto dopo la cancellazione da parte di Riot, che per anni si è occupata di finanziare e produrre il videogioco.

Ricordiamo infine che recentemente Hytale ha ricevuto un secondo aggiornamento che porta negromanzia, scheletri e altre novità.