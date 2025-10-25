Il CEO di Twitch si è scusato con la streamer molestata alla TwitchCon e ha promesso cambiamenti

"Abbiamo fallito, sia per aver permesso che accadesse, sia per come abbiamo gestito la situazione in seguito. Abbiamo comunicato male in merito all'incidente, e ciò include anche alcuni miei commenti personali. Chiedo scusa a Emiru per tutto ciò che è successo."

"Prima di tutto, voglio assumermi la piena responsabilità per l'incidente avvenuto durante il meet and greet di Emiru: non sarebbe dovuto accadere, e prendiamo la questione molto seriamente", ha scritto Clancy.

Ebbene, il CEO di Twitch, Dan Clancy, si è scusato per l'accaduto : in un lungo post, ha ammesso che l'organizzazione dell'evento non è stata minimamente in grado di gestire la situazione e ha promesso un deciso cambiamento in ottica futura, affinché episodi simili non si verifichino di nuovo.

Questi ultimi, a quanto pare, non solo hanno consentito che l'uomo le si avvicinasse senza bloccarlo , ma non hanno neppure provveduto a fare qualcosa dopo l'accaduto, lasciando che l'individuo in questione si allontanasse, apparentemente senza conseguenze.

Come ricorderete, alcuni giorni fa la streamer Emiru è stata molestata alla TwitchCon : durante un meet and greet, la ragazza è stata avvicinata da un uomo che l'ha afferrata e ha provato a baciarla, per poi essere spinto via dalla security della streamer piuttosto che dai responsabili dell'evento.

Cosa cambierà d'ora in avanti?

Non è la prima volta che si verifica un qualche tipo di incidente alla TwitchCon, ma l'episodio con Emiru è stata la goccia che ha spinto il CEO a prendere provvedimenti per il futuro, "esaminando ogni aspetto: dalle modalità di registrazione alla disposizione degli spazi, fino al potenziamento delle misure di sicurezza."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

"Stiamo inoltre conducendo una revisione complessiva sulla sicurezza e sulla gestione degli eventi, e apporteremo modifiche per le future edizioni della TwitchCon. Non potremo condividere pubblicamente tutti i dettagli, per motivi di privacy e sicurezza, ma informeremo la community sui cambiamenti che avranno un impatto diretto sui partecipanti."

"Abbiamo anche ascoltato le preoccupazioni riguardanti lo streaming IRL durante la TwitchCon. Twitch è cambiata nel corso degli anni, e lo streaming IRL ne è ormai una parte integrante. Tuttavia, dobbiamo assicurarci che la TwitchCon risponda alle esigenze di tutti i partecipanti. Stiamo quindi rivedendo come gestiremo lo streaming IRL nei prossimi eventi, e forniremo ulteriori aggiornamenti a breve."

"Infine, abbiamo ricevuto feedback chiari sull'accessibilità dell'evento. Stiamo lavorando con i nostri team, inclusi il personale tecnico e quello delle sedi, per migliorarci in vista delle prossime edizioni."

"Partecipando alla TwitchCon, riponete molta fiducia in noi, e prendiamo molto seriamente la responsabilità di garantire la vostra sicurezza. Sappiamo che TwitchCon ha un grande significato per tante persone, e lo ha anche per noi."