Xbox sta aiutando lo sviluppo del gameplay di OD di Hideo Kojima, non è solo supporto tecnico

Come probabilmente già saprete, Kojima Productions è al lavoro su OD, un nuovo gioco horror sviluppato in collaborazione con gli Xbox Game Studios di Microsoft, con l'ambizioso obiettivo di offrire un'esperienza terrificante come mai vista prima.
In una recente intervista concessa a Famitsu, Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, ha parlato del coinvolgimento dei team di Redmond nel progetto. Un contributo che, a quanto pare, non si limita al solo supporto tecnico: Microsoft sta infatti collaborando a stretto contatto con Hideo Kojima anche sul fronte dello sviluppo del gameplay.
Lo sciopero di doppiatori e attori ha rallentato i lavori
"Quando ho parlato con Kojima del nuovo gioco, ha condiviso alcune idee davvero audaci. Ha anche detto: "Voglio creare un gioco davvero spaventoso", ha detto Spencer a Famitsu. "I membri di Kojima Productions e Xbox Game Studios stanno collaborando strettamente sia sul gameplay che sulla tecnologia, e quando ho visto il trailer all'evento per il decimo anniversario, sono stato felicissimo della qualità raggiunta."
Nel corso dell'intervista è stato chiesto a Spencer se fosse già stata definita una finestra di lancio per OD. Il boss di Xbox ha spiegato che, al momento, non è ancora stata fissata una data d'uscita, anche a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori avvenuto nel 2023, che ha inevitabilmente rallentato i lavori.
"In effetti, non è stata ancora decisa una data precisa. A causa dello sciopero del sindacato degli attori (Screen Actors Guild) nel 2023, è stato difficile fissare un calendario per le riprese, e lo sviluppo del gioco ha subito dei ritardi. Stiamo lavorando intensamente allo sviluppo, ma una data specifica non è ancora stata stabilita."