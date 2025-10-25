Xbox sta aiutando lo sviluppo del gameplay di OD di Hideo Kojima, non è solo supporto tecnico

Lo sciopero di doppiatori e attori ha rallentato i lavori

"Quando ho parlato con Kojima del nuovo gioco, ha condiviso alcune idee davvero audaci. Ha anche detto: "Voglio creare un gioco davvero spaventoso", ha detto Spencer a Famitsu. "I membri di Kojima Productions e Xbox Game Studios stanno collaborando strettamente sia sul gameplay che sulla tecnologia, e quando ho visto il trailer all'evento per il decimo anniversario, sono stato felicissimo della qualità raggiunta."

Nel corso dell'intervista è stato chiesto a Spencer se fosse già stata definita una finestra di lancio per OD. Il boss di Xbox ha spiegato che, al momento, non è ancora stata fissata una data d'uscita, anche a causa dello sciopero degli attori e degli sceneggiatori avvenuto nel 2023, che ha inevitabilmente rallentato i lavori.

"In effetti, non è stata ancora decisa una data precisa. A causa dello sciopero del sindacato degli attori (Screen Actors Guild) nel 2023, è stato difficile fissare un calendario per le riprese, e lo sviluppo del gioco ha subito dei ritardi. Stiamo lavorando intensamente allo sviluppo, ma una data specifica non è ancora stata stabilita."